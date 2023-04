Megoszlanak a vélemények arról, hogy egy párnak érdemes-e minden estét egy ágyban töltenie, vagy esetleg épp az a hosszú kapcsolat titka, ha külön alszanak. A néhai Erzsébet királynőnek például azt tanácsolta az egyik rokona, hogy aludjon külön szobában a férjétől, Fülöp hercegtől, de csak egy ajtó válassza el őket, ha esetleg mégis úgy döntenének, hogy át akarnak menni a másikhoz. A királynő meg is fogadta a tanácsot, de nem ő volt az egyetlen, aki így élte le vagy épp éli az életét a szerelmével. Sokan mások is hasonlóan gondolkodnak a témával kapcsolatban: erre az egyik legjobb példa a Brightside oldalán megjelent személyes történet, amiben egy nő elmeséli, miért döntöttek úgy a férjével, hogy külön hálószobába költöznek.

„Nyolc éve vagyunk együtt a férjemmel, amiből hetet külön hálószobában töltöttünk. Nem azért, mert sokat veszekszünk és nem is a gyerekek miatt, mert nincsenek gyerekeink. Az egyetlen oka, hogy szeretünk így élni... A házasság szabályainak felállításakor sztereotípiákkal találkozunk, amik miatt azt gondolhatjuk, hogy valamit rosszul csinálunk, ha másképp cselekszünk. Pedig ez nincs így” - kezdi a történetét a nő, aki azt is elmesélte, miért döntöttek így a párjával.

„Egyszer egyedül ébredtem az ágyban, pedig tudtam, hogy vele együtt hajtottuk álomra a fejünket, ezért keresni kezdtem. Aztán úgy voltam vele, hogy majd reggel megbeszéljük. Kiderült, azért költözött ki este a kanapéra, mert forgolódtam, hangosan szuszogtam, és következő este ugyanez történt. Beszéltünk róla és kiderült, hogy nehezen alszunk együtt... Gyakran kelt fel a másik, mert melege volt vagy épp ivott egy kis vizet, sőt egyszer egy furcsa álom hatására még a szemét is majdnem kiböktem.”

„Ráadásul rájöttünk, hogy teljesen más az alvási ritmusunk. Éjfélig tudok filmeket nézni, könyveket olvasni, és a munkabeosztásom miatt 9-ig alszom. A párom viszont reggel 9-re jár dolgozni, így fontos, hogy jól aludjon. Ezért mindketten ingerlékenyebbek, fáradtabbak lettünk, ahogy elkezdtünk együtt aludni. Így arra a következtetésre jutottunk, hogy a legjobb lenne külön szobákban aludni. A szüleim csak a 25. házassági évfordulójuk után kezdtek külön aludni, így nekem meg volt szokva, hogy együtt alszunk, fura is volt az elején a két hálószoba.”

„Végül sokkal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak lettünk és sokkal kevesebb lett közöttünk a nézeteltérés” – jegyezte meg a nő.

Hogy alátámassza az érvelését, még könyvet is olvasott a témában, Paul C. Rosenblatt szociológiaprofesszor írását, aki arra a következtetésre jutott, hogy az együttalvás gyakran pszichés problémák kialakulásához vezet, és álmatlanságot okoz. A professzor szerint ez elkerülhető, ha külön alszanak a párok. A pszichológusok azt is mondják, hogy a férfi psziché számára irritációt is okozhat, ha meg kell osztania az ágyát valakivel, vagyis természetükből fakad, hogy meg szeretnék védeni a helyet, ahol alszanak.

