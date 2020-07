7 embereknek szánt étel, amit anélkül adhatsz a cicádnak, hogy baja lenne tőle

Akinek van cicája az tudja, hogy kevés náluk kíváncsibb lény létezik, mindig, mindent tudni akarnak – főleg, ha ételről van szó. És sokaknak bizony az is ismerős lehet, hogy nem csupán a kutyák, hanem a cicák is igazi koldussá tudnak válni, ha kiszagolják a finom falatokat. Aztán már jön is a Shrek című meséből ismerős cicanézés…

Azt azonban fontos tudni, hogy sajnos nagyon sok olyan étel van, ami számunkra tökéletesen megfelel, számukra viszont mérgező is lehet. Jessica Kirk állatorvos a Popsugar megkeresésére elmondta, hogy nem szabad szem elől téveszteni a tényt, hogy a cicák húsevők, akik magas fehérjetartalmú és alacsony szénhidráttartalmú étrendet kell, hogy kövessenek. Ettől természetesen vannak, akik állatorvosi utasításra eltérnek, ám mindig ilyen esetben rendszeresen felül kell vizsgáltatni a cica étrendjét a szakemberrel. Most pedig jöjjön 7 olyan étel, amitől szerencsére semmi bajuk nem lesz, ha olykor egy-egy falatot kapnak belőle, vagy akár kiegészítő étkezésként is szóba jöhetnek.

Galéria / 7 kép 7 emberi fogyasztásra szánt étel, amit a cicák is megehetnek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria