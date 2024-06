Éppen ezért nemcsak a jó, hanem a kellemetlen pillanataik megörökítői is lehetnek. Sajnos azonban a sztároknak is lehet rossz napja, vagy tehetnek olyat, amit később megbánnak, esetleg kitörölnének az életükből. Ám velünk ellentétben, az ő hibáik egy perc alatt bejárhatja a világsajtót, ami közszemlére kerül és még a karrierjüket is megtépázhatja.

A következő galériában természetesen nem minden sztárnak ártott az a bizonyos letartóztatás, de az biztos, hogy sokáig emlegették és a képet sem lesznek képesek eltörölni a Föld színéről.

Lássuk, mely sztárokról van szó!

Galéria / 8 kép 7 alkalom, amikor egy világsztárt letartóztattak - FOTÓK Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha odáig vagy a botrányos sztárpletykákért, akkor mindenképpen nézd meg a Ventilátor podcast legújabb adását, amiben kiveséztük a hollywoodi celebek szennyeseit: