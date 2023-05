végre elárulta, minek köszönheti tökéletes alakját még 65 évesen is! A színésznő 2001-ben sztrókot kapott, ezt követően pedig teljesen megváltozott az élethez való hozzáállása.

A teljes felépülés csaknem hét évbe telt, de ma már úgy véli, túl van a nehezén és ismét ragyog. Ehhez azonban nem dőlhetett hátra, rengeteget dolgozik érte nap, mint nap, hogy kirobbanó formában legyen.

"Csak mozogni kell. Az emberek azt hiszik, hogy folyamatosan edzőterembe kell járnod, és állandóan 30 kilós súlyokat kell emelned, de nem így van. Meg kell mozgatnod a tested, és ki kell lépned a komfortzónádból." - mondta a színésznő

Sharon elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy egész nap mozogjon. "Akkor is mozgok, amikor egész nap a forgatáson vagyok. Lábemeléseket és felüléseket végzek, lefekszem a földre, és csinálok néhány bukfencet" - mondta. "A stábtagok mindig azt mondják: 'Ez annyira király, hogy csak úgy ledobod magad a földre, és csinálsz néhány felülést'.

Sharon 2018-ban a The New York Timesnak elmondta, hogy szereti a pilatest és a köredzéseket is, az izgalmas mozgásformák megszállottja és egyáltalán nem az a személy, aki feláll a futópadra, és a falat bámulja.

A testmozgáson kívül természetesen az étkezésre is nagy hangsúlyt fektetet. Nem eszik feldolgozott élelmiszereket, nem fogyaszt koffeint és alkoholt. Cöliákiája miatt pedig gluténmentesen étkezik. De nem von meg mindent magától, húst és csokoládét például rendszeresen eszik.

Annyi biztos, hogy 65 évesen elképesztő formában van!

Sofia Vergara példáját követi!

