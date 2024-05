Miért hasznos az idényzöldségek fogyasztása?

A tavaszi idényzöldségek fogyasztása fokozottan ajánlott, hiszen ezek nem csupán könnyen beszerezhetőek, de olyan vitaminokat is tartalmaznak, amelyekre éppen aktuálisan a szervezetnek szüksége van. Arról nem is szólva, hogy nem mesterséges körülmények között tenyésztettek, így sokkal egészségesebbek is. Hiszen nem éretlenül szedik le őket a fáról, és szállítják őket több ezer kilométert, hogy végül az áruházak polcaira kerüljenek. Arról nem is szólva, hogy az aranyárban kínált zöldségek általában nagyon magas vegyszertartalommal is rendelkeznek. Nem véletlen tartják úgy, hogy a legjobb döntés a szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztása.

Zöldségek a rák ellen?

Az Imperial College London kutatói által írt tanulmány megállapította, hogy a gyümölcsökben és zöldségben található több mint 7 900 molekulából 110 hatásos a daganatok ellen. Fontos tudni, hogy a gyümölcsöket és a zöldségeket a azért tartják rákellenesnek, mivel a flavonoidoknak nevezett antioxidánsokban kifejezetten gazdagok. Ezek segítségével a szervezet képes felvenni a harcot a káros hatások és a szabad gyökök ellen. Ezáltal rendszeres fogyasztásuk hozzájárul a rák megelőzéséhez.

Íme 6 zöldség, mely képes felvenni a harcot a rákos sejtek kialakulása ellen!

