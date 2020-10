Hollywood sokszor igen kegyetlen világáról egész könyveket lehetne megtölteni, mondjuk ami az illeti, már töltöttek is. A sztárvilág csillogása először minden földi halandó számára csábítónak tűnhet, ám ma már tudjuk, nem minden arany, ami fénylik.

A hírességeket sokan feddhetetlen, földön túli istenségként tekintenek, és az elvárások is többnyire ehhez igazodnak a sztárgyárban. Szerencsére azonban mégis akadnak olyanok, akiknek a negatív kritikák ellenére sikerült átjutniuk a szigorú rostán, és bebizonyították a kétkedőknek, na és persze mindenki másnak, hogy a tökéletlenség az, ami igazán gyönyörködtet. Most olyan csillagokat mutatunk be, akikben karrierjük kezdetén nem sokan hittek, de nem a tehetségük miatt, a gond az alakjuk volt.

A folytatásért kattints galériánkra!

Galéria / 6 kép 6 sztár, akit karrierje kezdetén túl pufinak találtak Hollywoodhoz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria