5+1 könyv, ami kiránt a koronavírus valóságából – és online is beszerezhető

Nincs olyan ember, akit ne érintene a napjainkban tomboló koronavírus-járvány. És lássuk be, igazán nehéz nem minden gondolatunkat ezen történések köré építeni. Egy-egy jó beszélgetés talán segíthet, hogy az ember ne kerüljön negatív spirálba, ahogy egy jó olvasmány is. Legyen szó egy izgalmas krimiről, egy fordulatos thrillerről, vagy egy mézes-mázas romantikus regényről, ha jól választasz, néhány órára kiszakadhatsz a mindennapokból, ami határozottan jót fog tenni a lelkednek! Plusz jó hír, hogy ezeket online is beszerezheted, így alig pár kattintás (és fizetés) után már olvashatod is őket digitális eszközödön!

Ha egy fordulatos krimit vennél a kezedbe:

Alger Cristina: Lányok, mint mi

Nell Flynn FBI ügynök egy nagyon személyes ügyben nyomoz. Édesapja a gyilkosságiaknál két fiatal nő halálának ügyén dolgozott, mikor hirtelen életét vesztette egy motorbalesetben. A lány tíz év után visszatér a szülővárosába, hogy eltemesse apját és felszámolja a családi birtokot. De előtte még fontos feladat vár rá: apja közvetlen munkatársa, Nell segítségét kéri a Long Island-i gyilkosságok kivizsgálásában. A lány nem tudja, kiben bízhat meg…

Romantika? Kaland? Humor? Van még néhány tippünk, ha egy jó könyvre vágysz!

