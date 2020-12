A stresszoldó

A jóga világviszonylatban történő elterjedéséhez, nagyban hozzájárult annak stresszoldó hatása. Vizsgálatok igazolják, hogy a rendszeres jóga gyakorlás segít csökkenteni a test stresszszintjét, a kortizolszint csökkentésével. Köztudott, hogy a fokozódó vagy épp tartósan jelenlévő stressz negatívan hat a testben zajló folyamatokra – kezdve a vérnyomástól a hormonháztatás működéséig, – így közvetve bizony a szexuális vágy meglétére is nagy befolyással bír. Tehát ha a jógát hívod segítségük a mindannapi stressz ellen, számolhatsz azza is, hogy a nemi életed is energiával lesz telibb.

Ez történik a testeddel, ha nincs szex Testem Nem érdekel Elolvasom

A jelenben lenni

Hányszor van, hogy rohanunk egyik helyről a másikra. Még benne vagyunk egy feladatban, de már a következő is ott cikázik az agyunkban. Fizetjük be a számlát, de közben fogadunk egy telefont, és már azon aggódunk, hogy a gyereket későn hozzuk el a suliból. A jóga a stresszkezelésén túl, megtanít a jelenben lenni, megmutatja milyen az adott pillanatot megélni. Ez az ismeret bizony a nemi élet kiteljesedésének is egyik fontos tényezője: megélni a jelent teljes valónkban.

Figyelj a testedre

Ismered a tested? Tudod mi az, ami jólesik neki, és mi az ami nem? A jóga saját magad megismerésében is a segítségedre tud lenni. Belső erőnk, tartásunk birtokában pedig magabiztosságunk is erősödik, mely intim pillanataink megélését támogatja.

Ennyi elmélet után, viszont lássuk mik azok a jóga gyakorlatok, melyek közvetlenül hatnak szexuális energiáink forrására: csípőnk, nemiszervünk, szakrális csakránk területére.

Galéria / 6 kép Jóga pózok, amik fokozzák a szexuális energiát Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

5 jógagyakorlat amitől simán fogyhat a hasad Lelkem Nem érdekel Elolvasom