6 kérdés, amit tegyél fel magadnak, ha egy hosszabb kihagyás után ismét erősíteni kezdesz

Az eggyel korábbi kerek szülinapomat volt szerencsém London legöregebbnek mondott éttermében, a The Rules-ban megünnepelni. Hát persze, hogy ott is egy magyar pincérbe futottunk bele, aki a gondoskodásával bearanyozta az estét. Ha te is hasonló élményre vágysz: most látványos térképen összegyűjtve láthatod a világ legrégebbi éttermeit. Az Éva magazin írása.