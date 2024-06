Gyakori fejfájás, szédelgés, enyhe szorongás, gyomorbántalmak vagy emésztési problémák, ingadozó vérnyomás, migrén - olyan tünetek, amelyek akár gyakoriak is lehetnek valaki életében és arra gondol, a munkahelyi stressz vagy épp a túl sok kávé okozza, netán az időjárás. Pedig a lelki egyensúly felbomlása is okozhat ilyen tüneteket, sőt, akár mozgásszervi panaszok is felléphetnek, ha nincs rendben az érzelmi életünk. Egy mérgező párkapcsolat (vagy akár baráti viszony) komoly pszichoszomatikus jelzésekkel járhat, amit fontos komolyan venni.

Az érzelmi stressz fizikai tünetekben való megnyilvánulása minden bántalmazó kapcsolat velejárója. A most következő jelek egyértelműen utalnak a toxikus viszonyból adódó problémákra.

Lássuk, melyek ezek!

Galéria / 6 kép Hallgass a testedre! 6 fizikai jel, hogy toxikus kapcsolatban élsz Megnézem a galériát

