A koronavírus megjelenése óta az alapvető illemszabályok egy kicsit megváltoztak, már ami a köszönést és egymás megérintését illeti. Mindenki egy kicsit távolságtartóbb lett és sokan kétszer is meggondolják (vagy akár meg is kérdezik), hogy megöleljék-e vagy megpuszilják-e rég nem látott barátaikat.

A globális járvány a bacikkal és vírusokkal kapcsolatos gondolkodásmódunkat is megváltoztatta, hiszen ki hitte volna, hogy ilyesmire sor kerülhet az életünk során. Ma már talán azok is kézmosással kezdik a sort, miután hazaértek, akik korábban nem figyeltek oda erre, sőt sokan leszoktak a boltban található tárgyak tapizásáról is. Utóbbit érdemes mások otthonában is elfelejteni, legalábbis az illemszabályok ezt diktálják.

Hogy pontosan mire vonatkozik ez, a galériánkból kiderül!

Galéria / 6 kép 6 dolog, amihez tilos hozzányúlni mások lakásában: illetlenségnek számít Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria