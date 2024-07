6 bikinis outfit ötlet a francia nőktől, hogy a vízparton is te legyél a legstílusosabb

Több cikket is irtunk már a francia nők sikkes stílusáról. Ez nem is meglepő hiszen kitűnő ízléssel rendelkeznek, ezért sokan követik őket divat terén, ahogy mi is. Így, hogy javában a nyár közepében vagyunk, főszerepet kaptak a bikinik is és azok stylingolása. De nem csak nálunk, hanem a francia nőknél is. Dobd fel te is az unalmas bikinidet!

Annyit elárulunk a kedvenc fürdőruhás szettjeikről, hogy nem csak az egyszerűségre törekednek, bár általában az jellemzi a francia nőket. Természetesen a pöttyös minta mindig egy alap lesz nálunk, a piros színnel karöltve.

A francia nők a fürdőruhájaikat mindig feldobják kiegészítőkkel, ilyen a raffia táska, a nagy karimájú szalmakalap és len ingek. Ezek a darabok egy nagyon letisztult, egyszerű vonalat követnek, ezért bármelyik bikinivel tudják kombinálni.

Ha téged is érdekel, hogy milyen bikinis outfiteket hordanak a francia nők a tengerpartra, akkor katt a galériára!

