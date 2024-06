500+100=600 - megérkezett az új Fiat, és trendibb, mint valaha!

Az ikonikus városi autó, a kis Fiat 500-as, kompakt méretével, bájos megjelenésével és praktikus kialakításával gyorsan a hétköznapi élet részévé vált. Ez a városi kisautó nem csak egy közlekedési eszköz, hanem az igazi olasz életérzés megtestesítője is, amelyben sokaknak benne rejlik az első autó különleges élménye, az első nyaralás a barátnőkkel, akár az első csók emléke és a végtelen szabadság varázsa is.

Sok minden változott azóta, hogy bemutatták, de mi is változtunk, és Fiat 500-asunknak is megérkezett egy továbbfejlesztett, új verziója.

forrás: Fiat Kattints a képre és tudj meg többet!

Az 500-as “nővére”, a 600-as már jobban idomul felnőttkori életvitelünkhöz. Az a bizonyos +100 például nagyobb, 360 literes csomagtartót (ami ráadásul lábbal is nyitható, ismerjük az érzést, amikor tele van a kezünk, és nyitnánk ki vele még a csomagtartót is…), több ajtót, tágasabb belső teret, ezáltal pedig kényelmesebb utazást jelent.

Többen elférünk benne, gyerekekkel is komfortosabb. Plusz biztonsági és vezetést támogató rendszer segít nekünk az utazás során, több belső világítás és több tárolóhely is könnyíti az életünket. Ezek mellett még számos extra funkció került az autóba, például kilátáskor, sávváltáskor, parkoláskor és manőverezéskor a 360-os kamerával és radarokkal több irányból, széles rálátást kaphatunk környezetünkre.

forrás: Fiat

A Fiat 600-as külseje kicsit sportosabb, kicsit terepjárósabb és nagyon vagány. A fényes fekete tükör és a ködlámpa-keretek, a választható narancs, homok, égkék és tengerzöld színek fiatalosak és trendik. A gyémánt csiszolású, 18 hüvelykes felnik pedig mégjobban kiemelik az autó alakját és stílusos megjelenést tükröznek neki.

forrás: Fiat

Belül pedig… a világításokkal, berendezésekkel akár 64 szín kombinációval is személyre szabhatjuk a teret. Az új modell elérhető hibrid és elektromos változatban is. A 100%-ban elektromos modell esetében egy töltés kevesebb, mint 30 perc alatt éri el a teljes akkumulátor 80%-át, és teljes töltöttséggel városi ciklusban akár 600 km-en át is vezethetjük megállás nélkül.

…és még masszázsülések és ülésfűtés is van benne… a Dolce Vita érzés nagyobb, mint valaha. De akkor mi maradt ugyanolyan? Például minőség és a Fiattól már megszokott Dolce Vita életérzés. És Leonardo Di Caprio a reklámban…

