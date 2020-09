Több mint 50 kilót fogytam a keto diétával, elmondom, miért hagyom mégis abba

A ketogén diétát manapság az egyik legdivatosabb fogyókúrás módszerként tartják számon – egyáltalán nem alaptalanul. A tapasztalatok tényleg azt mutatják, hogy segítségével gyorsan és sokat lehet fogyni, a csodamódszernek azonban van egy icipici hátulütője is… Könnyen tönkrevághatjuk vele az egészségüket. A ketogén diéta alapja az extra magas zsírtartalmú és nagyon alacsony szénhidrát-összetételű táplálkozás. A magas zsírbevitelnek pedig meg is van az ára: vesebetegséget, cukorbetegséget vagy akár szív- és érrendszeri megbetegedéseket is előidézhetünk vele, azzal pedig, hogy megvonjuk a szervezetünktől a szénhidrátokat, fáradékonnyá válhatunk, agyi kapacitásunk lecsökkenhet, gondolkodásunk lassulhat. Ráadásul az alacsony szénhidrátfogyasztás miatt még hormonális zavarok is jelentkezhetnek.

