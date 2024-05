Végre megérkezett a szandálok szezonja: mutatjuk a 2024-es kulcsdarabokat

Bár hivatalosan még tavasz van, a hőmérséklet már a nyarat idézi, így előkerültek a lenge darabok is a gardróbokból. Épp úgy, ahogy a nyári cipellők is, amelyek közül már mi is bemutattuk a legmenőbb darabokat. Most azonban a szandálokon a sor, a meleg időjárásban ugyanis ezek a legkényelmesebb, legtöbbet viselt darabok, amelyek engedik szellőzni a lábat és a leghosszabb napokon nem törik fel a bokát és teszik kényelmetlenné még a létezést is. Bár a szandál örök nyári darab, a különböző fazonok hol előtérbe kerülnek a trendek között, hol pedig feledésbe merülnek. Így idén sincs ez másképp, ezért összeszedtük a legmenőbb fazonokat, amelyek mindenütt szembejönnek majd veled.

Hosszú pántos szandál

Idén is előkelő helyen szerepelnek a hosszú és sok pántos szandálok a trendek listáján. A népszerűségüket valószínűleg annak köszönhetik, hogy nagyon könnyen variálhatóak a különböző szettekkel, sőt még a csinosabb összeállításokkal is megállják a helyüket.

forrás: Getty Images/Edward Berthelot

Platformos szandál

Egy vastagabb platform szuperül meg tudja nyújtani a lábakat, és a tartáson is javít, így nemcsak esztétikai szempontból jól választás. Szoknyával vagy ruhával viselve az igazi.

forrás: Getty Images/Christian Vierig

Halász szandál

Megint nagyon népszerű ez a fazon, aminek jellemzője, hogy a szandál pántjai egészen előre nyúlnak, azaz a lábujjaknál is folytatódnak. Vannak, akik egyszerűen imádják ezt a fazont, mások viszont el sem tudják képzelni, hogy viseljék, így egy elég megosztó darabról van szó. Pedig a laza szettek stílusos megmentője lehet.

forrás: Getty Images/Streetstyleshooters

Törpesarkú szandál

Ha te sem bírod a tűsarkú cipőket, a törpesarkú darabokat neked találták ki. Ráadásul ez a szandál a hétköznapokban is megállja a helyét, mert tuti egész nap kényelmesen érzed majd magad benne.

forrás: Getty Images/Christian Vierig

Lábujjközi szandál

Tudjuk, ez is megosztónak számít, de kikerülhetetlen idén nyáron. Sofia Richitől kezdve Vanessa Hudgensig az összes sztár rajong érte annak ellenére, hogy pár éve még cikinek számított.

forrás: Getty Images/Raimonda Kulikauskiene

Ezek között mindenki megtalálja a kedvencét:

