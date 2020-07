4+1 tipp, hogy ne menjetek egymás agyára a pároddal a karantén idején

Ám, ennek megfékezéséért nemcsak az ország vezetőinek, hanem nekünk is tennünk kell. Ahol kivitelezhető, ott szinte mindenkit otthoni munkára váltott , de a felesleges pánikolás és a megőrülés helyett érdemes inkább kicsit lenyugodni és példát venni azokról, akik képesek megőrizni a hidegvérüket és arra koncentrálnak, hogy minél kisebb veszteséggel zárják ezt az időszakot.

Az önkéntes karantén ideje alatt azok, akik párkapcsolatban élnek még nagyobb kihívás előtt állnak, ugyanis az összezártság sok mindent elő tud hozni az emberekből. Sokkal ingerültebbek és érzékenyebbek lesznek egymásra és egymás szokásaira. Ez természetesen nem törvényszerű, de akárcsak a vírusnál, úgy a párkapcsolatunkban is fontos a megelőzésre koncentrálni, amelyre most adunk néhány egyszerű, de nagyszerű tippet.

1. Közös főzés

Igaz, hogy általában mindig az egyik fél főz, de az önkéntes karantén ideje alatt egy közös vacsora készítése nagyon jó időtöltés tud lenni. Nemcsak jó program, hanem a beszélgetésekre is lehetőséget ad, amelyekre a dolgos hétköznapokban kevés idő jut. Osszátok fel a feladatokat egymás között és örüljetek, hogy egy újabb dolgot csinálhattok közösen, amelyre máskor nem lenne időtök.

2. Egy kis játék

A társasjátékokhoz soha nem lehet elég öregnek lenni. Főleg, ha hosszabb ideig vagytok kénytelenek otthon maradni. Egy jó Monopoly vagy Gazdálkodj okosan mindig feldobja a hangulatot. Jókat nevethettek egymáson és egymással. Az egyik legjobb otthoni program, ha nem szerettek folyton a TV előtt ülni, de felelősségteljes döntést hozva az utcára sem mennétek, míg nem javul a helyzet.

3. Hancúrozni kötelező!

Egy párnak nem is lehetne jobb programot találni mint a szerelmeskedést (persze, csak ha mindketten teljesen tünetmentesek, egészségesek vagytok!), amelyre szintén kevés idő tud jutni, ha mindkét fél estig dolgozik és fáradtan ér haza. Ezeket a napokat kötelező kihasználni, ha szexről van szó, hiszen erős kapcsolatépítő ereje van és le is tudjátok egymást fárasztani. Arról nem beszélve, hogy az otthonról végzett munka is könnyebben fog menni, ha újult erővel álltok neki.

4. Otthoni mozi!

Ha már TV, akkor keressetek egy új sorozatot vagy filmet, amit eddig még nem láttatok. Hozzatok létre igazi mozis hangulatot: csináljatok pattogatott kukoricát vagy mártogatós falatkákat és kuckózzatok be egymás mellé egy takaró alá. Egy együtt elkezdett sorozat nagyszerű közös téma tud lenni, amelyet napközben meg is vitathattok.

+1. Egy közös projekt

Ha együtt éltek, akkor ezt az időt a közös otthonotok csinosítgatásával is eltölthetitek. Ha már régóta terveztétek, hogy dekorálgattok picit, akkor ne habozzatok és lássatok hozzá. Meg fogtok lepődni milyen nagyszerű közös program kerekedik majd belőle. Találjátok ki a megfelelő színt, vagy mintát, amit együtt csinálnátok meg, hogy ezzel is egy újabb emlékkel gazdagítsátok az otthonotokat.

