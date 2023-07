Egy kapcsolatban mindig vannak kihívások, függetlenül attól, hogy mennyire erős alapokon áll. A szenvedély, az egymásra való odafigyelés idővel alább hagyhat, és a szexből is válhat rutintevékenység. Jó hír azonban az, hogy tehettek azért, hogy újra egymásra hangolódjatok!

Hozzátok vissza az intimtást az életetekbe!

Az intimitás nem a hálószobában kezdődik! Az első lépés az, hogy visszataláljatok egymáshoz, ez pedig csak úgy megy, ha mindketten figyelmet szenteltek a másiknak. Egy kedves szó, egy dicséret, egy váratlan ölelés és az apró figyelmességek segítenek visszahozni az intimitást a kapcsolatba. Tedd meg te az első lépést, és tettekkel emlékeztesd a párodat arra, hogy milyen volt a kapcsolatotok akkor, amikor megismerkedtetek!

Próbáljatok ki új dolgokat együtt!

Az új dolgok kipróbálása feldobhatja a szürke hétköznapokat, izgalmat hozhat az életetekbe. Keressetek valamit, amit mindketten szívesen csinálnátok: az éjszakai túrázástól kezdve a tandemugráson át a táncórákig bármi lehet, csak rajtatok múlik, mi mellett döntötök. Az új tapasztalatok és közös élmények közelebb hoznak titeket egymáshoz, és új lendületet adhatnak a kapcsolatnak – a hálószobában is.

A hálószobában is kommunikáljatok!

A jó szexuális élet alapja a kommunikáció. Fontos, hogy nyíltan beszéljetek a pároddal az igényeitekről, a vágyaitokról és a fantáziáitokról. Ne féljetek kifejezni, hogy mi tetszik, mi hiányzik az együttlétekből. A nyílt és őszinte kommunikáció segít abban, hogy jobban megismerjétek egymást, a vágyaitokat, és felfedezzétek azokat a dolgokat, amik mindkettőtök számára élvezetet nyújtanak.

Merjetek spontánok lenni!

Azoknál a pároknál, akik évek óta együtt vannak, a szex rutinná is válhat – főleg, ha már gyerekek is születtek. A telefonod eseményemlékeztetőjébe beírt szombati szex minden, csak nem vonzó, éppen ezért cseréljétek le a betervezett időpontokat, szokásokat! Vonjátok be minél több érzékszerveteket, a tapintást, az ízlelést, sőt, a szaglást is: használjatok masszázs olajat, illatos gyertyákat, kapcsoljatok zenét – nem kell nagy dolgokra gondolni, már az apróságok is képesek megtörni a rutint.

forrás: Getty Images

Rendszeresen szánjatok időt egymásra!

Minden hónapban legyen legalább egy olyan nap - de legalább egy fél nap -, amikor csak egymásra figyeltek. Tudjuk, hogy ha sűrű az életetek, akkor ez szervezést igényel, de ha szeretnétek életben tartani a szikrát, akkor időt és energiát kell szánnotok egymásra. Az ilyen napokon igyekezzetek csak egymásra figyelni, menjetek el egy étterembe, vagy főzzetek otthon, ketten, filmezzetek – tegyetek bármit, amihez kedvetek van, ami mindkettőtöknek örömet okoz, és ami közben tudtok a másikra is figyelni!



