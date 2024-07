A levegőbe kerülő pollenek száma különösen magas a nyári időszakban, melyek nemcsak a szem irritációját okozhatják, hanem a szénanátha kialakulását is. Ilyenkor az orrnyálkahártya megvastagszik, gyakran folyik az orrod, melyet gyakori tüsszögés és könnyezés kísér. Ha viszont az allergén a tüdőbe is bejut, akár nehézlégzés és köhögés, sőt asztmás tüneteket is kialakulhatnak.

De mi is az allergia valójában?

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciójaként alakul ki a különböző allergénekkel, azaz pollenekkel, atkákkal, állati szőrökkel vagy akár élelmiszerekkel szemben. Ennek hatására egyfajta túlérzékenységi reakció alakul ki a szervezetünkben, amelyek a fenti tüneteket okozhatják.

forrás: Unsplash / Freestocks Nyáron a levegőbe kerülő pollenek az allergia fő kiváltó okait jelenthetik

Gyógyítható az allergia?

Sajnos tökéletes gyógymód nem létezik, a legjobb megoldás a megelőzés, azaz érdemes kerülnöd azokat az allergéneket, amelyekre érzékeny vagy. Míg ez a módszer élelmiszer-allergia esetén könnyebben megoldható, a pollenek ellen nem jelent védelmet. A tüneteket az antihisztamin tartalmú gyógyszerek és gyógyhatású készítmények csökkenthetik, de tudunk pár olyan természetes módszert, amelyek szintén segítséget jelenthetnek az allergia elleni (sokszor végtelennek tűnő) harcban.

Ha kíváncsi vagy rá, melyek ezek, nézd végig őket a galériában! 7 természetes gyógymód allergia ellen!

