Mindenki tudja, hogy Hollywoodban ritkák a tartós sztárházasságok, és ha bukik a szövetség, azzal együtt a piszkos szennyes is napvilágra kerül. És a világ imádja a botrányokat, talán azt is megkockáztatnák, hogy sokkal inkább, mint az igaz szerelemről szóló történeteket. Ilyen botrányforrás például az, amikor egy sztárpasiról kiderül, hogy nem csak szakít addigi kedvesével, de már ott van a képben az a bizonyos MÁSIK NŐ. A leghíresebb ilyen eset egyértelműen a Brad Pitt-Jennifer Aniston-Angelina Jolie háromszög, de nehogy azt gondolt, hogy a történelemben ők voltak az egyetlenek.

És hogy milyen a MÁSIK NŐNEK lenni? Nos, a következő történetek bizonyítják, hogy van, amikor a szerelemben tényleg nincsenek szabályok, és az ilyen kapcsolatokat igazolják az évek, de nem egy olyan sztorit is ismerünk, ahol a románc kb. addig volt izgalmas, amíg titokban zajlott.

A megbotránkoztató sztárszerelmekért kattints galériánkra!

Galéria / 5 kép 5 sztár, akik először a MÁSIK NŐ volt egy kapcsolatban Megnézem a galériát

