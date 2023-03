Korábbi írásunkban már beszámoltunk azokról a cipőtrendekről, amiket főleg a minimalista stílus kedvelőinek ajánlunk, akik leginkább a fekete, a fehér és a földszínek különböző árnyalatait részesítik előnyben. Most viszont azoknak kedvezünk, akik nemcsak kedvelik a szivárvány összes színét, de azok meg is találhatók a gardróbjaikban. Egyik sem jobb a másiknál, mindkét stílusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, a színekkel például kétségkívül kitűnsz a tömegből és magadra vonzod a tekinteteket, sőt a kedved is jobb lesz, ha reggel egy rikító blézerben indulsz el otthonról. A jó idő beköszöntével ráadásul az ember sokkal szívesebben viseli a kedvenc árnyalatait, mint a szürke és borongós téli időszakban. Idén tavasszal és nyáron a pop-up színek kerülnek előtérbe, vagyis a pink, a királykék, a zöld, a narancssárga és a lila. Emellett hódítanak majd a fémes árnyalatok is. Lássunk néhány példát ezekre és arra, hogyan érdemes őket kombinálni!

Zsenge zöld

Persze jó, ha van otthon egy fehér sneakered is, ami alapdarabnak számít, de ha szeretnél kilépni a komfortzónádból és valami vagány árnyalatot is bevállalnál, a zöld sneakert ajánljuk. Szuperül kombinálható a rózsaszín különböző árnyalataival, a fehérrel, és természetesen magával a zölddel is.

Lágy lila

A lila minden árnyalata megtalálható idén a boltok polcain, legyen szó lábbeliről vagy épp felsőről, így bőven lesz miből választanod. A levendulaszín egy igazán előkelő árnyalat, ami szuper választás lehet, ha sok kék és fehér szín található meg a gardróbodban. Ezekkel, illetve a bézs árnyalataival is nagyon jól kombinálható.

Király(kék) választás!

A színes kiegészítők és cipők még a legegyszerűbb outfiteket is feldobják, a királykék például tökéletes választás lehet idén. De gondoltad volna, hogy olyan erős színnel kombinálva is érvényesülhet, mint a zöld?

Pink power

Tavaly a legmenőbb színek közé tartozott a pink, és nagyon úgy tűnik, hogy idén sem megy sehova. Bár a lilával tökéletesen kiegészítik egymást és szuperül mutatnak együtt, ha mégsem mered bevállalni a kettőt, akkor egy letisztult szett mellett érdemes döntened, amit instant feldob egy pink lábbeli.

Narancsvidék

Ha valamivel ki lehet tűnni a szürke tömegből, az a színek bátor viselése és megfelelő kombinálása. A már említett lila például a narancssárgával is tökéletesen passzol, de ha nem vagy ennyire bevállalós, egy teljesen fekete vagy fehér szettet is érdemes narancssárgával kombinálni az idei tavaszi-nyári szezonban.

