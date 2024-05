5 nyári szett hírességektől, amit nagyon egyszerűen lemásolhatsz

A hírességek öltözködését nemcsak a trendek, de maguk a stylistok is formálják, akik abban segítenek nekik, hogy megtalálják a saját, egyedi stílusukat és újat mutassanak nekünk. Természetesen ez leginkább a vörös szőnyeges eseményekre igaz, a hétköznapokban magukra hagyatkoznak, és ilyenkor láthatjuk igazán, hogy mi az, amit ők is preferálnak. A tavaszi-nyári trendek máris előtérbe kerültek nemcsak a gardróbjaikban, de a boltok polcain is, így van miből válogatni, ha lemásolnád kedvenced stílusát. Máris mutatunk pár szuper összeállítást, ami ihletet adhat idén.

Jennifer Lawrence

Egyszerűen imádjuk a színésznő pöttyös ruháját, ami idén nyáron is nagyon trendinek számít majd. Egy fekete magas sarkúval és egy fekete övvel pedig még jobban mutat, az utóbbi ugyanis kiemeli a derekat. Cipők terén érdemes a különlegesebb fazonokat előtérben részesíteni, de a hegyes orrú lábbeli is jó választás lehet, ennél nem lesz ugyanis trendibb a nyáron.

forrás: Getty Images/Edward Berthelot / Contributor

Laura Harrier

A színésznő nyári szettje tökéletes városnézéshez vagy a vízpartra, ugyanis nemcsak csinos, de kényelmes is, ráadásul a fehér szín visszaveri a napsugarakat, így kevésbé lesz benne meleged, mint mondjuk feketében. A csőtop újra hódító útjára indult, ahogy a lábujjközi papucs is, bár mindkettő megosztó trendeknek számít. Már csak azt kell eldöntened, te bevállalod-e.

Elsa Hosk

A legutóbbi nyaralásán a szupermodell két trendet is ötvözött: a puffos ujjú, csinos riviéra stílust a kertészlány esztétikájával. Ez a bizonyíték arra, hogy a kantáros nadrág újra divatba jött.

Nicola Coughlan

A Bridgerton sztárja extra stílusos szettben jelent meg tavaly nyáron a Wimbledonon, de ez a szett idén is tökéletesen megállná a helyét. Egy fehér nyári ruha minden esetben alapdarabnak számít, ahogy a szalmatáska is. A magas sarkú papucs pedig igazán menő választás a 2024-es szezonban is.

forrás: Getty Images/Darren Gerrish / Contributor

Rosie Huntington-Whiteley

A kifogástalan stílusérzékkel megáldott szupermodell mindig törekszik az egyszerűségre, a gardróbja leginkább fehér, bézs, fekete színekből áll, hiszen ezek mind könnyen és jól kombinálhatóak. Az alábbi szatén szett pedig idén is nagy sláger lesz, hiszen nem kell sokat gondolkodni azon, hogy mivel párosítsd őket. Ráadásul ez az anyag nem engedi még a legnagyobb melegben sem, hogy túlhevülj.

