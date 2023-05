A rögeszmés gondolatok sokszor akár több órát is képesek elvenni a napjainkból, mert bizony az erre fogékony emberek akár olyan témaköröknél is képesek leragadni fejben, amin mások viszont olyan könnyedén képesek túllendülni, hogy néha szinte már el is felejtik annak létezését.

Nem tudod hirtelen most mire is gondolunk? Mondunk is gyorsan pár példát! A rögeszmés gondolatok fakadhatnak abból, hogy fejünkben hirtelen felvillan egy semmiből jött, makacsul ragaszkodó, intenzív elmélet arról, hogy például egy korábbi találkozás során valami rosszat vagy kínosat mondtunk vagy esetleg rossz mailt küldtünk ki a munkahelyünkön, annak ellenére is, hogy előtte vagy ötször átolvastuk azt. A sort pedig még sokáig folytathatnánk! Az emberek nagy része egy ideig a helyén tudja kezelni ezen belső lelki mozgolódásokat, míg másokat akár hosszútávon is képesek elbizonytalanítani a semmiből jött, mondhatni alaptalan negatív gondolatok, amik nem csak tétlenséget de feszültséget is szülnek az őt elszenvedő személyben.

Tény és való, hogy nincs olyan csodaszer, ami segíthet leküzdeni ezeket a minket nyugtalanító hipotéziseket, ám a szakemberek szerint jó pár olyan trükköt bevethetünk ellenük, ami segíthet azon, hogy mi se rágódjunk feleslegesen a dolgokon és inkább a jelenre koncentráljunk.

Galéria / 5 kép 5 módszer, ami segíthet megszabadulni a rögeszmés gondolatoktól Megnézem a galériát

