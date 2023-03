A téli időszakban már mutattunk pár menő összeállítást, amit akkoriban viseltek a sztárok, most viszont az új évszak beköszöntével megint időszerű lett rápillantani a lengébb összeállításokra is. Bár a napokban épp beköszöntött a hűvös idő és jó néhány fokot csökkent a hőmérséklet, azért bízunk abban, hogy hamarosan elővehetjük az igazi tavaszi darabokat. És miért jó a kedvenceink fotóit nézegetve inspirálódni? Mert képben vannak a legújabb trendekkel, mert olyan módon kombinálják az egyes darabokat, ahogy nekünk nem biztos, hogy eszünkbe jutna és mert egyszerűen csak ihletet adnak az öltözködéshez a mindennapokban.

Lássuk, kinek a stílusára érdemes odafigyelni!

Laura Harrier

A 33 éves színésznő szettje azért került bele az összeállításunkba, ugyanis a vékony kardigán felsőként való viselése extra menőnek számít idén. Ráadásul együttes és bátor viseléséért is jár a pont!

Emily Ratajkowski

Bár a modell jelenleg nem az öltözködésével került a középpontba, de a stílusa sem elhanyagolható részlet! Idén tavasszal a motoros dzsekik megint előtérbe kerülnek, de a rövid topok is hódítanak. Egyszerű, kényelmes és stílusos összeállítást érhetsz el, ha lemásolod Emily szettjét.

Ashley Graham

Tavasszal újjáélednek a pszichedelikus minták és a művészeti alkotások is megelevenednek a ruhákon. Ashley pontosan tudja ezt, aki laza cargo nadrággal kombinálta az áttetsző felsőjét, de a hangsúlyos ékszerek viselésével sikerült egy kicsit ellensúlyoznia a túl sportos összhatást.

Katie Holmes

Ha jobban bírod az elegáns összeállításokat, mint a sportosat, akkor erre is hoztunk egy példát. A színésznő a már tavaly berobbant trendet, a kosztüm szettet viseli, amit ezúttal kicsit lazább, buggyosabb stílusban mutatott be.

Zendaya

Bár ez a fotó nem ma készült, mégis aktuális a tartalma, ugyanis idén tavasszal újra menő teljesen összehangolni a szettet – már, ami a színeket illeti. A pink például szuper választás lehet, ugyanis a Barbiecore trend tovább folytatódik, de bármilyen tavaszi színnel működhet. Válaszd a kedvenced!

