Öt munkahelyi szokás, ami súlyos depressziót rejthet

Mindenkinek vannak olyan napjai, amikor bal lábbal kel fel, egyszerűen nincs kedve semmihez, a munkahelyen is lassan telik az idő. Azonban egy dolog, ha néha rossz napunk van, és egy másik, ha szinte észre sem vettük, de ez lett a jellemző, és inkább az a ritka, ha jól érezzük magunkat a bőrünkben. A depresszió világszerte mintegy 280 millió embert érinthet, nagyon sok a diagnosztizálatlan eset, és bizony vannak olyan jelek, tünetek, amelyeket nem könnyű kiszúrni, simán tűnhetnek ártalmatlannak is.



Például a munkahelyi viselkedésünknek is ezernyi oka lehet onnan indulva, hogy rossz passzban vagyunk, egészen odáig, hogy kiégtünk, nem inspirál eléggé a környezet, vagy elkerülnek a sikerek, és belefásulunk a tennivalókba. Pedig vannak olyan helyzetek, amikor a megváltozott szokások nem csupán egyszerű rosszkedvvel járnak, hanem a depressziót takarják.

Ez az 5 munkahelyi szokás például ilyen lehet:

Galéria / 6 kép 5 árulkodó jel, ami depressziót takarhat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

(forrás: HuffPost)

Az InStyle Men magazin írása.