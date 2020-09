Az utóbbi másfél hónapban teljesen felborult a napi rutinunk. Ha nincs éppen videómegbeszélésünk, smink nélkül és pizsamában dolgozunk. Az otthoni kényelemben nem foglalkozunk annyit a külsőnkkel és átértékeljük azt az időt, amit reggelente készülődéssel szoktunk tölteni. A sztárok is minden nap hosszú órákat töltenek szépségápolással és edzéssel, hogy a jól nézzenek ki. Sokszor irigykedve nézünk a vörösszőnyegen vonuló hírességekre és a gyönyörű címlaplányokra, az viszont nem jut az eszünkbe, hogy a sok smink és a dizájner ruhák teljesen átlagos embereket rejtenek. Most, hogy a járvány miatt, a hírességek is az otthonaikba kényszerültek, nincs okuk arra, hogy minden nap felcicomázzák magukat. A házi karanténban ők is inkább a kényelemre szavaznak. Helen Mirren Instagramon mutatta meg, mennyire máshogy néz ki smink nélkül, Pierce Brosnan Hawaiin kirándul, t pedig nem ismernénk fel az utcán melegítőben.

A galériánkban mutatjuk azt az 5 hírességet, aki szinte felismerhetetlen a karanténban!

