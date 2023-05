Szextilalom és nevetésstop – 5 fura rendelet, amelyekkel jobb, ha tisztában vagy, ha a következő országokban jársz!

Attól, hogy hazánkban egy szabály már rég idejétmúlt és szinte már senki sem tartja be, nem biztos, hogy a világ más országaiban is ugyanez a helyzet. Indonéziában például 2025-től lép hatályba az a törvény, amely tiltja a szexuális aktust a nem házasságban élők között. A törvény tervezetét már 2022 decemberében megszavazták; lényege, hogy házasságon kívül nem csak a szex, de az együttélés is bűncselekménynek számít, és aki megszegi, akár egy évre terjedő szabadságvesztéssel büntethető (persze mindez csak abban az esetben, ha valaki bepanaszolja a tilosban járó párt).

Így aki Balira tervezi a nyaralását, jobb, ha tisztában van vele, hogy nyilvános helyen érdemes kerülnie az intim megnyilvánulásokat, így például a csókolózást. Persze a hotelszoba már más tészta: ott akár házassági anyakönyvi kivonat nélkül is összebújhatunk kedvesünkkel.

Indonézia nem az egyetlen olyan közkedvelt úti cél, amelynek furcsa szabályai vannak (és amelyek nem csak a helyi lakosokat, de a turistákat is érintik). Tudtad például, hogy Szingapúrba tilos rágót bevinni, még kis mennyiségben is vagy Olaszországból homokot hazavinni? És számtalan ország van, amely az éjszakai nyugalom betartására fektet nagy hangsúlyt.

Ezek olyan szabályok, amelyek létezéséről turistaként lehet, hogy nem is tudunk, mégis komoly bajba sodorhatnak bennünket: a pénztárcánk bánhatja, de akár börtönbüntetést is kiszabhatnak ránk, ha megszegjük őket. Éppen ezért, bárhová is utazunk, nem árt tisztában lenni a helyi, hatályos törvényekkel.

Mutatjuk, melyek a legfurább szabályok, melyekről nem is gondolnánk, hogy léteznek!

