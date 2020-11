5 egészségesnek hitt reggeli, ami nagyon nem az!

A reggeli az egyik legfontosabb étkezés, amely ideális esetben fedezi a napi energia- és tápanyagszükséglet 20-25%-át. Tartalmaznia kell elegendő mennyiségű zsírt, szénhidrátot, fehérjét, létfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat. Éppen ezért, nem mindegy mivel töltöd fel szervezeted energiaraktárait.

Következzen az az öt tipikus reggeli, amiről sokan azt gondolják, milyen egészséges, pedig önmagában nem igazán tesz jót a szervezeteddel. Megmutatjuk, hogyan teheted valóban azzá!

Zabkása

A zab ugyan egészséges, de nem mindegy hogyan fogyasztod. Tudtad, hogy ha inzulinrezisztenciád vagy más anyagcserezavarod van, a zabkását vízzel vagy tejjel tilos készíteni? Ugyanígy tiltólistás a gyümölcsös verzió is, ha fogyni szeretnél. És akkor még az instant készítményekről nem is beszéltünk, melyek – még a fitt változatok is- tele vannak cukorral, glükózsziruppal és egyes esetekben színezékekkel is.

A dietetikus szerint a zabkása hiába könnyű étel, magában, vízzel, tejjel – és ugyanez vonatkozik a növényi tejre is-, gyümölccsel fogyasztva kizárólag szénhidrátot tartalmaz, amely a leggyorsabban felszívódó tápanyag. A szénhidráttal pedig az a gond, hogy hirtelen emeli az egekbe a vércukorszintet és kapcsolja turbó fokozatba az inzulintermelődést (ami nem mellesleg egy zsírraktározást fokozó hormon).

A zabkása kizárólag akkor ideális reggelire, ha utána mozogni, edzeni megyünk.

A hatékony edzéshez, a glikogénraktárak feltöltéséhez tökéletes szénhidrátforrás, de ha a zabkását, zabkekszet nem követi edzésmunka, annak a következménye gyors vércukorszint-emelkedés és gyors inzulinválasz lesz.

Tipp: Ha szereted a zabkását, annyit kell csak tenned, hogy fehérjét- például túrót, tejfölt, görög joghurtot-, egészséges zsírokat tartalmazó magvakat – tökmagot, diót, mandulát- és gyümölcsöt is teszel hozzá, ily módon egy komplex, elnyújtottan felszívódó reggelit kapsz.

Frissen facsart narancslé

Azt gondolhatnád, a legegészségesebb italok egyike reggelire a frissen facsart narancslé, hiszen 100% gyümölcsből van, tele van vitaminokkal és rostokkal. Ez igaz is, amit viszont sokan elfelejtenek, hogy a narancs cukorban rendkívül gazdag, ráadásul a citrusfélék családjába tartozik, ami azt jelenti, hogy tele van gyümölcssavval, ezen tulajdonságai pedig nem igazán teszik alkalmassá, hogy ezzel kezd a napodat, főként, ha érzékeny a gyomrod vagy refluxod van.

Tipp: Semmi gond nincs a frissen préselt narancslével, ha mellé elfogyasztasz egy rozspirítóst sonkával, sajttal és valamilyen zöldséggel megpakolva, ami akár ebédig gondoskodik a jóllakottság-érzetedről. A rostok megduzzadnak a gyomorban, és tovább tart, mire elérik a bélcsatornát. Ezáltal gondoskodnak a kiegyensúlyozott vércukor-szintről és az emésztőrendszer egészségéről is.

Csak gyümölcs

Ha gyakran mindössze egy banánt fogyasztasz reggelire, az bizony nem túl egészséges, bár a semminél kétségtelenül jobb. A banán ugyan tápanyagokban gazdag, ám cukortartalma nagyon magas, ezért azonnal inzulinválaszt vált ki a szervezetedből, így a farkaséhség már fél-egy óra elteltével garantált lesz.

Tipp: Ha más tápanyaggal kombinálod a gyümölcsöket, akkor igazán tápláló és egészséges reggelit kaphatsz. Készíts egy tartalmas smoothie-t, amelybe a vízen (vagy növényi tejen), banánon kívül spenótot és chiamagot is teszel. A spenót magas B-vitamin-tartalma többek között a szervezet szénhidrát- és zsíranyagcseréjét segíti, a chiamag pedig zselésedése miatt órákra eltelít.

