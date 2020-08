Már hónapok óta együtt vannak! 5 dolog, amit tudnod kell Brad Pitt új kedveséről

Lehet, hogy elege lett nek és Nicole Poturalski modellnek a bújkálásból? A páros a minap érkezett meg Franciaországba, hogy együtt vakációzzanak, azóta pedig mindent kielemez a nemzetközi bulvársajtó, ami velük kapcsolatos:

Azta! Angelina Jolie és Irina Shayk hasonmásával randizik Brad Pitt! Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Többek között fény derült arra is, hogy legalább 9 hónapja tart a szerelem, ekkor ugyanis már félreérthetetlen helyzetben kapták őket lencsevégre.

De ki is Nicole Poturalski, a gyönyörű fiatal nő, aki elrabolta a filmsztár szívét? Összeszedtük róla az 5 legfontosabb tudnivalót!

Nagyon sikeres modell

Poturalski a német A Management ügynökségnél dolgozik, míg New York-ban az Official Models, LA-ban pedig a NEXT Models modellje. Szerepelt már a Harper’s Bazaar és a Grazia német kiadásaiban is, 2020 szeptemberében a német Elle címlapját kapta meg. De garantáljuk, hogy mostantól sokkal több címlapon jelenhet majd meg...

Német származású

Az ideje nagy részét Berlinben tölti, közösségi oldalán németül is posztolgat.

Nem a teljes nevét használja

Nicole Poturalski nem ezen a hosszú néven fut munkái során: a modellvilágban “Nico Mary”-ként ismerik.

Már édesanya

A 27 éves lány nagyon titokzatos a magánéletével kapcsolatban, de a szemfüles követőknek feltűnt már, hogy csakis az Instagram Stories-ban posztolt már a fiáról, arról, hogy együtt táncolnak.

Kiáll a fontos ügyek mellett

Akárcsak , ő is gyakran felemeli a hangját a számára fontos dolgokkal kapcsolatban: a Black Lives Matter mozgalomról és a gyermekbántalmazásról is beszélt már korábban a közösségi oldalain.

Galéria / 10 kép Brad Pitt legrosszabb és legjobb filmjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria