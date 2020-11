5 dolog, amit a közelgő karantén miatt már most érdemes beszerezni az ünnepekre

Tavasszal megtanultuk, hogy WC papír és élesztő mindig legyen otthon elég. Most azonban a közelgő ünnepek és a levegőben lógó újbóli karantén miatt másra is kell gondolnunk.

Lássuk, hogy a november 12-15. között megrendezésre kerülő JOY-Napok keretein belüla novemberi JOY Magazinban található, illetve a ShoppieGo alkalmazásból letölthető kuponokkal mit szerezhetsz be már most, amikre karácsonykor biztosan szükséged lesz!

Annak érdekében, hogy a koronavírus-fertőzés egyre súlyosabb szakaszaiban is zökkenőmentesen és biztonságosan shoppingolhass, ha teheted intézd te is vásárlásaidat otthonod nyugalmából. Most kedvezményesen szerezhetsz be rengeteg terméket a JOY-Napokon november 12-15. között mindössze néhány kattintással. Csapj le a kihagyhatatlan ajánlatokra és vásárolj felelősségteljesen velünk!