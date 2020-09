Az egészséged is múlhat rajta! 5 dolog, amire muszáj figyelned, ha sokat ülsz a munkád miatt

Ám az sem elég, ha csak szimplán áthuppansz egy székbe. És hogy miért vettük újra elő ezt a kérdést? Az ülőmunka egészségre gyakorolt hatásairól már sok cikk született, ám most, hogy egyre többen kényszerülnek arra, hogy otthonról dolgozzanak, illetve a suliba is becsöngettek, különösen fontos, hogy fokozottan figyeljünk a helyes testtartás szabályaira, ugyanis ezeknek hiányában akár az egészségünk is veszélybe kerülhet.

A Praktiker szakértője, Boncz Péter szerint sokan össze sem kapcsolják, hogy az újonnan jelentkező fejfájás, nyak- és hátfájdalom, visszerek és a számítógép előtt töltött idő között szoros az összefüggés lehet, pedig ha a problémák már nem csak alkalmi jellegűek, akkor bizony nem lehet ezt fél vállról venni. A helytelen testtartás hosszútávon egyre több gondot okozhat, ám ha a következő 5 szabályt betartod, kisebb eséllyel érezheted a hosszú munkával töltött órák negatív következményeit!

Galéria / 5 kép 5 dolog, amire muszáj figyelned, ha ülőmunkát végzel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria