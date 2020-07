5 csillagjegy, aki megfojtja párját az állandó ellenőrizgetéseivel

„Hol vagy?”, „Mikor jössz?”, „Kivel beszélgettél?”, „És miért nem hallottam még róla?”. Ha ismerősek ezek a kérdések, akkor bizony már te is találkoztál olyan személlyel, aki erősen kontrollálni szeretne – vagy épp te vagy az. Alapvetően elvárt egy kapcsolatban az őszinteség, ahogy az is, hogy mindenkinek maradjon egy kis privát szférája. Azonban sokan hajlamosak a bizalmatlanságra és ezáltal állandóan úgy érzik, hogy tudniuk kell a másik minden egyes lépéséről, mit csinált, mit evett, kivel beszélgetett stb.

Félreértés ne essék, ezek nem az udvariassági kérdések, hanem azok, amikor már-már a másik is úgy érezheti, hogy egy kihallgatáson van – ok nélkül. Lássuk is, melyek azok a csillagjegyek, amelynek szülötteire alapvetően jellemzőbb ez a fajta viselkedés.

