5 +1 tipp van a pandémiás depresszió ellen

Emlékszem, az első hétre, amikor a gyerekek nem mentek iskolába, amikor a férjem otthonról kezdett el dolgozni, amikor nem tudtuk, hogy a szomszéd, ha elhalad az ajtónk előtt, akkor ő most befertőzi-e a folyosót a lélegzetvételeivel. Bizonytalanság, szorongás, ingerültség. Ez volt jellemző akkor sokunkra. Volt, hogy éjjel felébredtem és nem bírtam visszaaludni, mert járt az agyam az egész helyzeten és a miértekre akartam akkor, ott azonnal válaszokat találni.

Emlékszem arra is, hogy milyen hevesen dobogott a szívem, amikor először bevásárolni kellett mennem. Mint a filmekben, teljes felszerelésben- maszk, kesztyű, hajamat teljesen takaró sapka- a kormányt két kézzel markolva néztem a bolt ajtaját. Nagy levegőt vettem mielőtt kiléptem az autóból, és valami olyan szorongás lett úrrá rajtam egy korábbi rutin feladattól, mintha minimum én lennék a kulcsa a világ megmentésének a zombi háborúban, azzal, hogy most bemegyek abba a boltba és bevásárolok.

Még a legerősebb idegzetűeken is próbát tett ez az új helyzet és őszintén minden tisztelet azoknak, akik józanok tudtak maradni és váltani tudtak! Váltani! Angolul azt mondják: Change your mindset! Vagyis válts szemléletmódot. Viszont amilyen könnyű ezt mondani, annyira nehéz tudati beállítódásunkat megváltoztatni, pláne nyomás alatt. De minden lehetséges, figyelj!

1. Fogadd el

Nincs mese: aggódással, éjjeli agyalással nem oldódik meg a vírushelyzet. Tagadni, elutasítani a jelent, a jelen ilyenségét nem érdemes. Korlátozva van a mozgásterünk, a lehetőségeink is korlátok közé van szorítva. Moroghatunk, zsörtölődhetünk, dühönhetünk- mindenki válassza ki a magának megfelelő reakciófokozatot- de ezzel nem fogjuk tudni megváltoztatni a helyzetet. Sőt, csak tovább rontunk érzelmi állapotunkon. Viszont ha reálisan, felülről tekintünk rá az adott körülményre és a helyzet lehetetlenségében a most lehetőségét keressük meg, akkor már egy békésebb állapot felé irányítottuk magunkat.

2. Teljesen rendjén van, ha fáj

A 'hogy vagy?' kérdésre olyan rutinosan válaszolunk sokszor, hogy 'kösz jól', hogy még akkor is, ez ugrik ki a szánkon, amikor egyáltalán nem vagyunk jól. Persze nem szükséges mindenkinek megvallanod, hogy mennyire magad alatt vagy, de biztosan megvan az a bizalmi kör, amin belül van hallgatóságod. De talán ennél is fontosabb ilyenkor, hogy megengedjük magunknak azt, hogyha valami rosszul halad, akkor az bizony fájdalmas és rossz passzban tart és nincs jó kedvünk. Ilyen is van, és ez teljesen normális. Igen, van olyan, hogy rémültek vagyunk, van olyan, hogy félünk valamitől. Ez is érző lényünk része.

