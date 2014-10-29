Életmód
Daniel Radcliffe rappelni is tud
Meghan Markle minősíthetetlenül viselkedett videójában: válás van a levegőben?
Úgy tűnik, ismét feszültség alakult ki Harry herceg és Meghan Markle körül...
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 17.: az Oroszlánok sikeresen jöhetnek ki egy bizonyos helyzetből, a Skorpiók régi tervüket valósíthatják meg
A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
EZ a hajszín lesz az ősz legnagyobb dobása: 6 változat, ha ki akarod próbálni
Ideje a merészebb színek felé kacsintgatni, ugyanis idén ősszel irtó trendi lesz!
Jennifer Aniston elárulta: ezért nem fogadott örökbe sosem gyermeket
A színésznő őszintén vállalta véleményét, és megválaszolta a kérdést, amit rengetegen feltettek neki az elmúlt 3 évben az anyaság kapcsán.
18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez?
Mikor repült el így az idő? Mintha csak tegnap lett volna, hogy ezek a sztárgyerekek megszületettek, most pedig a többségük már saját karrierjét építi.
A Harry Pottert alakító színész új képességét csillantotta meg! A Tonight show-ban mutatta meg rap tudását - mert mint kiderült, Daniel nagy Eminem rajongó volt fiatal korában, és előszeretettel hallgat rap zenét.
Blackalicious Alphabet Aerobics számát adja elő, igazán lenyűgöző, milyen gyorsan pörög a nyelve, és az agya.
Le a kalappal!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Ezért ne tedd ki soha éjszakára az ételt a teraszra - Hiába van hideg!
Több okból kifolyólag sem ajánlják a szakértők.
Napi horoszkóp október 18.: az Oroszlánok kissé túlvállalják magukat, a Skoripók rátermettségüket bizonyíthatják
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
10 ikonikus filmjelenet, amit a színészek valójában utáltak leforgatni
Ezeket a filmjeleneteket egy kicsit sem élvezték a színészek, és nem véletlenül!
Pénteki olvasóklub: 9 népszerű könyv a BookTokról, amiből hamarosan film vagy sorozat készül
Fantasztikus hírünk van a filmrajongó könyvmolyoknak: elképesztően sok adaptáció érkezik a mozikba a következő hónapokban!
EZ a hajszín lesz az ősz legnagyobb dobása: 6 változat, ha ki akarod próbálni
Ideje a merészebb színek felé kacsintgatni, ugyanis idén ősszel irtó trendi lesz!
Magyarországon is egyre többen válnak orrsrpay függővé: és ez EZÉRT nagy baj
Komoly következményei is lehetnek, ráadásul elég nehéz letenni az orrspray-t. Főleg, ha valaki hónapokon vagy akár éveken át használja szünet nélkül.