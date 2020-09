3+1 tipp, ha neked is túlpörög az agyad a tennivalóktól

Érdekes lenne megszámolni, hány szál fut párhuzamosan a fejemben, de azt hiszem, ez lehetetlen vállalkozás lenne. Munkahelyi projektek (egy, kettő, három), másodállásbeli feladatok, ovis zsákok és gyerekrövidnadrágok, közelgő kerek szülinapok, csempeválasztás a lakásfelújítás következő projektjéhez, gépjármű-felelősségbiztosítás, hétvégi ebédmeghívásra ajándékvásárlás, távolabbi családi drámák, baráti megcsalás- és összejövés-sztorik feldolgozása, bébiszitterkeresés, heti étrendtervezés, lakógyűlés, herpeszkezelés: csak néhány a sok dolog közül, ami jelenleg ki-be szaladgál a fejembe/ből.

És nyilván sokan vagyunk még így vele, ha jól sejtem, többségében nők. Ami a dolgok érzelmi részét illeti, még neve is van: érzelmi házimunka. A többit pedig úgy hívják, hogy logisztikai hadművelet, a maradékot pedig úgy, hogy egyéni szocproblem. Nagyon fárasztó. Hogy ne kergessen az őrületbe, a következőkhöz tartom magam:

1. Listaírás

Reggel azzal kezdem, hogy két listát írok a kockás mindenes füzetembe. Egy munkaügyi és egy privát teendőlistát. Már ez is megnyugtat. Amivel kész vagyok, azt pipálom. Mindezt Trellóban is kipróbáltam: iszonyú felszabadító érzés egy dolgot áthúzni a „teendő” oszlopból a „kész”-be! (Hihetetlen, hogy mindkét lista újratermelődik másnapra, de ezzel most ne foglalkozz.) (Másik zárójel: a mai napig problémát jelent a számomra, hogy különbséget tegyek a fontos és a sürgős dolgok között. De gyakorlom.)

2. Koncentrálj!

Ez az egyik legnehezebb: egyetlen dologra fókuszálni huzamosabb ideig, miközben hemzsegnek a fejedben az egyéb gondolatok. Igyekezz kizárni minden mást, amíg a kitűzött feladattal nem végzel. Ne tetézd a nehézségeket azzal, hogy közben még a közösségi médiát is görgeted. Inkább kapcsold ki az értesítéseket. Ezek nélkül is épp elég neuron cikázik éppen az agyadban.

3. Ameddig jutottál, addig jutottál

Van egy pont, amikor abba kell hagynod. Vagy a munkaidő végén, vagy a teljesítőképességed határán, vagy éjfélkor, de eljön az a pont, amikor nincs tovább. Maradtak még a listán teendők? Engedd el.

4. Dicsérd meg magad

Egy ismerőstől hallottam: este az ágyban, amikor végiggondolja az elmúlt napját, kiválaszt egy dolgot, amit megcsinált/elintézett/befejezett, és gondolatban megveregeti érte a saját vállát. Ez tetszik. Ma este arra gondolok majd, hogy megírtam ezt a cikket. Ha csak abban segít, hogy megkönnyebbülsz: más is hasonló gondokkal küzd, már megérte.

Egyébként pedig: nem muszáj mindennek tökéletesen sikerülnie, íme:

