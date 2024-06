4 randimítosz, ami megakadályoz téged abban, hogy megleld az igazit

Ugyan ma már számtalan randiapp áll a rendelkezésünkre, ha meg akarjuk találni az igazit, bátran ki merjük jelenteni, talán soha nem volt olyan nehéz a párkeresés, mint ma. A kutatások szerint ennek többek között az az oka, hogy az évek múlásával mára alaposan megváltozott a kapcsolatokról alkotott képünk és sokan akadnak, akik nem félnek kilépni a társadalomban megszokott hagyományos keretek közül.

Élhetünk poliamor, de nyitott kapcsolatban is, sőt, a monogám házastársak között is előfordul, hogy külön (háló)szobában, vagy akár külön otthonokban töltik a mindennapjaikat. A rossz hír viszont az, hogy részben éppen emiatt egyre nehezebb meglelnünk azt a személyt, akivel egyezik a kapcsolatokról, a közös jövőről szőtt elképzeléseink. És ha mindez nem lenne elég, továbbra is sok olyan randimítosz él a köztudatban, ami megakadályoz minket abban, hogy ráakadjunk az igazira.

A mítoszok ideje lejárt?

Ezek közé tartozik például a lelkitárs-mítosza, tehát az az elképzelés, miszerint mindenkinek csak egy TÖKÉLETES párja van az életben, ami, lássuk be, hatalmas nyomást gyakorolhat ránk – és könnyen lehet, hogy emiatt félünk teljesen elkötelezni magunkat a kapcsolatainkban. (Megtörtént már veled is, hogy azon agyaltál, vajon tényleg az igazival randizol-e, vagy inkább tovább kellene keresgélned, nehogy lemaradj a Nagy Ő-ről? Igen, ez sajnos gyakori eset..)

Hasonlóan káros mítosz az is, hogy kizárólag akkor van esélyünk hosszútávon a happy endre valakivel, ha AZONNAL érezzük a kémiát egymás között, holott valójában ez nem is állhatna távolabb az igazságtól. Ne csak akkor adj esélyt valakinek, ha azok a bizonyos szikrák már az első randitokon röpködnek közöttetek, mert hidd el, olyasvalakihez is kapcsolódhatsz és kötődhetsz mélyen, akivel ez nem így történt. Sőt, lehet, hogy valójában elképesztő a kémiátok, csak időt kell adnod annak, hogy kialakuljon köztetek!

A téves randimítoszok sorát erősíti az is, hogy egyfolytában próbáljuk lerövidíteni a szerelemhez vezető utat, és különböző trükkökkel és játszmákkal, azonban a legveszélyesebb talán mégis a lista-mítosz: vagyis az, ha elképesztő részletességgel pontokba szedtük azt, mit keresünk egy kapcsolatban és úgy általában a társunkban. Igen, vannak dolgok, amelyekben TILOS megalkudnod, de nem szerencsés az sem, ha azért nem adsz esélyt valakinek, mert nem felel meg a checklist összes apró pontjának.

Nők elvárásokkal kíméljenek!

„A férfiak számára a randizás alapvetően olyan, mintha egyfolytában állásinterjúra járnának” – vetette fel egy felhasználó Redditen, majd hozzátette, a tulajdonképpeni interjúztatók (tehát a nők) számtalan követelményt támasztanak azok felé, akiket meghallgatnak az adott pozícióra, vagyis a „pasiszerepre”. A kutatások pedig azt bizonyítják, hogy egyre nő azoknak az egyedülálló férfiaknak a száma, akik hasonlóképpen érzik magukat a randizás világában: a Pew Research Center 2022-ben végzett felmérése szerint a 30 év alatti amerikai férfiak 63 százaléka szingli: megunták az állásinterjúkra emlékeztető találkozásokat. Sőt, a tanulmányból az is kiderült, hogy (legyen szó akármilyen korosztályról) a pár nélkül élők jelentős része nem is akar változtatni a kapcsolati státuszán, és szerelem helyett inkább csak alkalmi viszonyokat keresnek.

Ne kövesd el ezeket a gyakori hibákat se!

