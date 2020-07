4 Pilates-gyakorlat, amik felérnek akár egy kőkemény kardióedzéssel is

A Pilates nem feltétlenül csak arról szól, hogy tónusossá teszed vele a testedet. Ha kicsit tempósabban végzed a gyakorlatait, akár annyira, mintha futnál, bicajoznál vagy ugrálóköteleznél, akkor más pozitív hatásai is lesznek. A magas intenzitású edzések jót tesznek a szívnek, az érrendszernek - és a Pilates is simán lehet ilyen, vallja Amy Jordan csoportos edzéseket tartó oktató, Pilates edző.

A Pilates egyébként is egy saját testsúlyos edzés, segít az izomtömeg növelésében, ami hosszú távon fokozza az anyagcserét, és a fogyást is serkenti. A szakember szerint heti 3-4 alkalommal érdemes lenne így végezni a Pilates-gyakorlatokat: ő a következő négyet javasolja. Mehetnek a saját ütemedben, végezd helyesen a gyakorlatokat, de a szokott tempónál pörgessd fel magad kicsit jobban! Gondolj most a gyakorlatokra úgy, mint egy kardióedzésre!

Hogy mennyi ideig végezd a gyakorlatokat? Számogatást helyett fogd a stoppert, mindenből mehet 1 perc, ahol váltott lábas a gyakorlat, ott lábanként 1-1 perc. Ez így egy 4-5 perces kör, amit dinamikusan akár ötször és megismételhetsz. A végén kötelező a nyújtás!

