Idén is elkezdődött a foci EB, számos izgalmas meccs vár ránk. Érdemes kimenni és szurkolni a szabad levegőn, úgyhogy meg is osztunk veled pár helyet. A belvárosban több helyszínen is kivetítőn nézheted a meccseket, ilyen például a Várkert Bazár, Városháza Pop-up Park és a Budapest Park, de ezeken kívül még rengeteg hely van, ahol készülnek a szurkolóknak, úgyhogy megéri utánanézni.

Ha pedig meccsnézés, akkor ne feledkezzünk meg az outfitekről sem, most megmutatjuk, hogy mik a legjobb meccsnézős szettek, amelyekben biztosan kényelmesen tudod végigszurkolni a mérkőzést.



A focimez kétségkívül egy elengedhetetlen darab lesz, természetesen az adott csapat mezét érdemes felvenni, de hoztunk alternatívát, ami bármelyik csapathoz illeni fog. A baseball sapkát is jó, ha felkapod, mert valószínűleg hőség lesz. Emellett egy nagy pakolós táska sem baj, ha van nálad, amibe egy plédet is jó, ha beledobsz amire leheveredhetsz.

De lássuk a legtrendibb szetteket a meccsnézésekhez:

Galéria / 4 kép 4 menő szett a foci EB-re, hogy a meccsnézéseken minden szem rád szegeződjön Megnézem a galériát

Ha pedig szuper nyári szettekre vágysz, akkor ebben is tudunk segíteni:

Galéria / 5 kép 5 tuti szett nyárra, ami láttán biztos, hogy utánad fordulnak majd az utcán Megnézem a galériát