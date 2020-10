4 ingyenes app, amire minden beauty imádónak szüksége van

21. századi csajként pedig valószínűleg rád is jellemző, hogy a mobilod valahogy mindig a kezed ügyében van...Ha már így alakult, tölts le olyan applikációkat, amik segítenek, hogy még intenzívebben hódolhass a szenvedélyednek és igazán kihozd magadból a maximumot.

Vízfogyasztást monitorozó applikáció

Lehetetlen elégszer hangsúlyozni, hogy a megfelelő hidratáltság a szépség és a jó közérzet alfája és omegája. Naponta körülbelül 3 liter tiszta vízzel tudod megőrizni az ideális szintet, a tea, kávé, egyéb koffeintartalmú italok és az alkohol pedig mind-mind vizet vonnak el a szervezetedtől, ami növeli a narancsbőr kialakulásának esélyét és ront a bőr rugalmasságán. Nem hangzik jól, ugye? Éppen ezért érdemes extrán odafigyelned, hogy valóban rendszeresen elfogyaszd az előtted csücsülő pohár vizet. Ha még nem alakult ki ebben rutinod, sokat tud segíteni egy app, ami félóránként jelez, hogy itt az idő innod egy kicsit. Extra haszon, ha ilyenkor fel kell állnod, hogy újratöltsd a poharad, ezzel ugyanis arról is gondoskodsz, hogy kicsit átmozgasd a tagjaidat.

Cikluskövető

"Utolsó menstruáció?" - kérdezi az orvos, te pedig csak idegesen tördeled a kezed, mert már megint elfelejtetted felírni. Ismerős a szitu? Pedig egy tudatos nő számára elengedhetetlen, hogy tisztában legyen a saját ciklusával. Ez nem csak orvosi helyzetekben lehet fontos információ, de segít megérteni a tested jelzéseit. Attól függően, hogy melyik szakaszban tartasz, nem csak a hangulatod lehet más, de a bőröd is másképp viselkedik, másfajta törődést igényel, hogy úgy ragyogjon, ahogy te szeretnéd!

Inspirációs források

Ha szeretnél mindig képben lenni a haj-, smink- és körömtrendekkel, vagy épp szeretnéd tökéletesíteni a beauty technikáidat, érdemes különböző platformokról ihletet gyűjtened. A Pinterest, Youtube és az Instagram bloggerek és vloggerek kimeríthetetlen tárházát nyújtják neked és egész biztosan találsz olyan önjelölt szakembereket, akiktől elleshetsz valami újat!

Pénztárca kímélő megoldások

Ha szereted a piperéket, valószínűleg sokat is költesz rájuk. Ez persze azt jelenti, hogy érdemes okosan intézned a költéseidet, hogy minőségben és mennyiségben is a lehető legjobb termékeket szerezd be. A dm active beauty ingyenesen letölthető applikációjának köszönhetően mindig első kézből értesülhetsz a havonta megújuló online kuponokról, könnyedén készíthetsz bevásárlólistát, sőt a törzsvásárlói kártyádat sem kell többé magaddal vinned, hiszen megtalálod az applikációban. Gyűjtsd a pontokat és fizess kevesebbet!