Zsírt égetnél a futópadon? Az erősítés a cél? 4 futópados edzésterv, amit imádni fogsz

A pandémia sokaknak átírta a futóedzéseit, és az is lehet, hogy most már te is azok közé tartozol, akik többet futnak futópadon. De ha most úgy gondolod, képtelen vagy megszeretni ezt az edzésformát, akkor is tudnod kell, hogy hasznos, nagyon is, ráadásul egy futópad sokszor biztos pont egy rendszeresen futóéletében. Persze csak akkor, ha van hozzá kiváló edzésterv.

Hasznos -e a futópados edzés?

Erről az 1985-ös Boston Marathon győztese, Lisa Rainsberger mesélhetne, aki futópaddal élte túl a hosszú michigani teleket. ,,A régi futópadom 14 évig bírta: túlélt 2 házasságot és 4 költözést!"

Lisa szerint futópadon edzeni egy igazán tökéletes interval tréningnek felel meg, ami a tudomány szerint fokozza az anyagcserét, növeli az erőt és javítja a sebességet.

Félsz vagy nem akarsz kimenni a szabadba? Így helyettesítsd a szobádban a futást Edzés Nem érdekel Elolvasom

A cikk a Runner's World oldalán folytatódik!