4 dekorációs tipp, amellyel bármely helyiséget szebbé varázsolhatsz otthon

Lakást berendezni nem akkora misztikum, mint ahogy azt sokan gondolják. Nyilván ezt is lehet magas szinten űzni, de rengeteg mindent mi magunk is meg tudunk tanulni. Itt is vannak alapszabályok, amiket betartva egy igazán jó alapot garantáltan megteremthetünk odahaza. Ezeket hoztuk most el nektek.

1. Legyen egy középpont Minden helyiségnek szüksége van egy fókuszpontra, ami köré felépülhet a berendezés többi eleme. Ez lehet a kandalló, egy lenyűgöző festmény a falon vagy az ágy dekoratív fejtámlája a hálóban. A lényeg, hogy válasszunk ki valamit, ami magára vonja a figyelmet. 2. Adj hozzá minél több fényt Ha például egy a konyhában a háttérben ég a kandalló, a konyhapult meg van világítva, a dekorációs elemek is fényben úsznak, ahogy az üvegajtós konyhaszekrény belsejében is világít a dekorfény, az igazán különleges hangulatot varázsol. A minél több fény a meleg és meghitt otthon titka. 3. Legyél merész Az egyediség az, ami igazán nagyszerűvé varázsolhat egy lakásbelsőt. Merj kísérletezni. Minél többet kipróbálsz, annál több dologról tudhatod meg, hogy működik-e vagy sem. 4. Ne hallgass mindenkire Rengeteg jó tanács jön szembe velük a tévében, rádióban és az interneten, mit hogyan kell csinálnunk, ha lakberendezés vagy lakásdekorálás előtt állunk. Mindig kezeljük ezeket fenntartással. Nem biztos ugyanis, hogy ami működik másnál, az működik a mi otthonunkban is. Keressük meg a saját stílusunkat, formáljuk a magunk szája ízére a legfrissebb trendeket, és – ami a legfontosabb – a kényelmi szempontokat soha ne hagyjuk háttérbe szorulni.

