Az étrend napi 1800 kalória fogyasztását írja elő, és napi ötszöri étkezést tartalmaz. Négy héten át minden étkezéshez leírja a hozzávalókat és az elkészítés módját (és ezzel együtt is elfér egy nap egy oldalon). Ennél több részletbe most nem is mennék bele, de a lényeg az, hogy egyszerre „semmi extra” (a lehető legjobb értelemben) és nagyszerű. Semmi extra, mert nem igényel nehezen beszerezhető alapanyagokat és különleges elkészítési módokat, nem iktat ki semmit a főbb tápanyagcsoportok közül. És azért is semmi extra, mert az, hogy így étkezzünk, nem kellene, hogy különleges legyen. Az lenne a jó, ha ez lenne a normális. Nem csak háromszor enni, rengeteg zöldséget fogyasztani, a gyümölcsöket keksszel, sajttal vagy olajos magvakkal kísérni, a krumpliköretet heti egyszeri alkalomra korlátozni, felfedezni a változatos gabonákat, a fehér kenyeret teljes kiőrlésűre cserélni, kevesebb húst enni, beiktatni a halat satöbbi.

Ezt esszük jövőre? Gasztrotrendek 2020-ban Családom Nem érdekel Elolvasom

Nem hiszek a szélsőségekben és a kampányszerű dolgokban. Az étrendem nem tartozik egyik kategóriába sem, és ezért nagyszerű. Az is remek, hogy mivel minden infó és teendő le van írva, nekem „csak” végre kell hajtanom.

Összeírtam, hogyan változtak meg a mindennapjaim.

1. Életemben nem ettem még ennyi zöldséget, mint most.

2. Általában jóllakott vagyok, elnehezültség-érzés nélkül.

3. Nagyon finomakat eszem. Rájöttem, mi mindenre jó a bébispenót, hogy élek-halok a szilváért, hogy a tonhalas quesadilla isteni.

4. Annyit kellene reggeliznem, amennyit szinte nem is bírok megenni.