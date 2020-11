Se karácsonyi vásár, se színház, se edzőterem: 3 tipp egy coach-tól, hogy lelkileg is rendben legyél az elkövetkező hetekben

Lépj ki a komfortzónádból!

Ez egy remek időszak arra, hogy új dolgokat kipróbáljunk, és ami jó benne, az az, hogy ha valami nem tetszik, nem kell tovább csinálni. Az természetes, hogy sokakra most extra feladatok hárulnak mondjuk a gyerekek miatt, ám aki megteheti, itt az alkalom arra, hogy online tanfolyamokba kezdjen, a neten keressen táncórát… Bármit, amihez kedve van. El lehet a következő időszakot tölteni szorongással is, hiszen mindenkinek van oka most az aggódásra. De úgy is lehet nézni a dolgokat, hogy ez most egy erőteljes tanulási folyamat, amiből bizony jó dolgokat is ki lehet hozni. Vagy végigszenvedjük rossz kedvvel, depressziósan, és hagyjuk, hogy a negatív dolgok tönkre tegyék a napjainkat, vagy tanulunk inkább új dolgokat, technikákat a pozitív tapasztalatokért.

A komfortzóna elhagyása nem mindig kellemes, hiszen minden, ami új és ismeretlen, egy picit tud kellemetlen lenni, ugyanakkor kihívás is egyben, végül pedig nagyon jó érzés tudni, ráébredni, hogy bizonyos dolgokat meg tudunk lépni egyedül is.

Próbálj meg elmélyülni bizonyos dolgokban!

Az elkövetkezendő időszak remek alkalom az elmélyülésre, önismeretre, számvetésre, érzelmi leltározásra. Jön a karácsony, nézzük ezúttal más szemmel az ünnepet! Figyeljünk jobban a részletekre, hogy lehetne szép dolgokat, apró örömforrásokat belevinni a mindennapokba, a készülődésbe. A sütés, a dekorálás csodás élmény lehet gyerekekkel és egyedül is, a lakás szépítgetése, a kéműveskedés néha hasznosabbak, mint a meditáció. A zene is sokat segít, jobb lesz től a hangulatunk, de elmélyülni is segít.

forrás: Unsplash/ Thought Catalog

Itt az idő a mókuskerék helyett lelassulni, és átgondolni, mit érdemes megtartani a korábbi életünkből.

Figyelj magadra!

Ne hagyjuk, hogy a következő hetek miatt bezárkózzunk, és mondjuk az evésben, vagy a társunkon, a gyerekeken vezessük le a feszültséget. Nyilván vannak jobb és rosszabb napok, de a mozgás, a sport rendszeressége ilyenkor is kapaszkodót nyújthat – csak úgy, mint a helyes táplálkozás. Nem leszel boldog, ha januárban realizálod, hogy nem hogy nem sportoltál hónapokig, de még jópáér extra kilót is felszedtél...

Végül tartsuk észben, hogy mindannyiunknak a saját problémája a legnagyobb, mert azzal szembesülünk nap mint nap. Most nem úgy vagyunk veszélyben, mint egy háborúban - hanem a mentális jólétünket fenyegeti a bezártság és a bizonytalanság. Lehet, hogy pár év múlva már csak nevetünk az egészen, és mindenkinek lesz jó kis karanténtörténete – tegyünk azért, hogy ne veszítsük el az életörömünket!

