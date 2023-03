3 tipp, hogy megtaláld a tökéletes parfümöt magadnak és a pasidnak is

Szenvedély, energia, erő és csábítás – ezek a szavak jellemeznek téged? Ha igen, most nagyon jó helyen jársz, a Dolce&Gabbana ugyanis olyan zseniális parfümkreációt mutatott be, amit nem szabad kihagynod, ráadásul van belőle férfi változat is, így a pároddal végre az illatok terén is „összeöltözhettek”.

A hétköznapok királynőinek készült Q by Dolce&Gabbana és a mindennapok királyai számára alkotott K by Dolce@Gabbana együttesen egy megállíthatatlan páros erejét mutatják be.

forrás: PR

A női illat karakteres, erős, olyan nőkhöz passzol, akik cseppet sem félnek a kihívásoktól. A férfi változat pedig egy olyan személyiség szellemiségét testesíti meg, aki maga választja meg a sorsát, önmaga szerencséjének kovácsa.

De mi alapján válasszatok parfümöt? Adunk néhány tippet!



Királynőkhöz méltó alapanyagok kiválasztása

A Q by Dolce&Gabbana parfümöt a neves Daphne Bugey parfümőr alkotta meg Olaszországban, ehhez csak és kizárólag a legjobb minőségű alapanyagokat használta a legkiválóbb illatok kritériumai szerint.

Az alapvetően fás-gyümölcsös Eau de Parfum olyan izgalmas összetevőket tartalmaz, mint a jellegzetesen olasz és fanyar szicíliai citrom, amelyet a ragyogó vérnarancs és az izzó jázminszirmok tárnak fel és tesznek ellenállhatatlanná.

A zamatos citrom ráadásul lenyűgöző kontrasztot alkot a skarlátvörös cseresznyével, amelynek finom ropogása a szívjegyben jelenik meg. Az egyszerre fanyar és édes jegyeket nagyszerűen egészíti ki a krémes vaníliavirág. A Q by Dolce&Gabbana parfüm zárása közös jegyeket mutat a férfiaknak készült K by Dolce&Gabbana illattal, hiszen mindkettő a vibráló cédrusfán alapul, meghintve a pézsma kifinomultságával.

____

A szenvedély fokozása

Az olaszos tűzzel, ugyanakkor művészi finomsággal készült parfümpáros, a K&Q by Dolce&Gabbana luxust idéző, erős jegyeikkel egy igazi modern tündérmesét mutatnak be egy olyan párról, akik ellenállhatatlan vonzalmat éreznek egymás iránt, ez a tomboló energia pedig akár a hegyeket is megmozgatja, a forró, szikrázó tájakon is átível. Szenvedélyük határtalan, olyan erővel vonzzák egymást, hogy semmi nem állhat az útjukba.

Fő az összhang

A K&Q by Dolce&Gabbana parfümpáros olyan férfiaknak és nőknek készült, akikben egyforma mértékben van jelen a szenvedély, az erő, a csábítás, akik nem félnek döntéseket hozni és megvalósítani az álmaikat. Az üvegpalackok geometrikus formáit egy-egy királyi korona díszíti, az egyiket arany, a másikat cseresznyepiros színben. Ezeket az adott illatok szívjegyei inspirálták.

forrás: PR Kattints a képre és meg is vásárolhatod ezt a lenyűgöző illatot!