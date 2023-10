Beszéljünk! Vagy inkább ne? 3 taposóakna a párkapcsolatban, amikre nem kellene rálépned!

Egy kapcsolatban valódi kommunikáció és sebezhetőség nélkül biztosan nem fog kialakulni a bizalom. A siker az elfogadás, a nyitottság és a fokozatos, kölcsönös megnyílás hármasán múlik, de nagyon nem mindegy, hogy mikor, milyen témát érintesz!

Nyíltság vagy határátlépés?

Amikor valaki képes nyíltan kommunikálni, azt értékelni kell, de azt sem árt észrevenni, ha keverjük a szezont a fazonnal. A nyílt kommunikáció és a másik bántása, a határainak átlépése nem ugyanaz, mégis sokan összekeverik. Egy párkapcsolatban időt kell adni magunknak és a másiknak is, hogy megismerjük egymás preferenciáit, múltját, fájó és érzékeny pontjait. Közben arra is figyelni kell, hogy ez olyan tempóban történjen, ami mindkettőtöknek jó: azaz, ha te gyorsabban tudnál haladni, de a párod lassabb, akkor neked kell lelassítanod. Ha túl korán kezdjük el boncolgatni a kényes témákat, akkor az félreértésekhez, téves következtetésekhez és indokolatlan feszültséghez, félelmekhez is vezethet. Ezt támasztja alá a tudomány is: a Journal of Social and Personal Relationships folyóiratban megjelent 2020-as tanulmány megállapította, hogy 3 olyan terület van, amik taposóaknák lehetnek még egy virágzó kapcsolatban is.

Szex az exszel

Kommunikálni arról, hogy mit szeretsz a hálószobában természetes és egészséges, valamint az intimitás kialakulását is segíti. Az exekkel megélt tapasztalatok azonban nem építik a kapcsolatot. Jó, ha beszéltek a szexuális életetekről, de hagyjátok ki az exekkel való tapasztalatokat a sztorikból! A tanulmány szerint sokan nem kíváncsiak a részletekre, és inkább szeretnék elkerülni a témát. Tehát, az jó, ha őszinte vagy a pároddal, de ne akarj mindent elmondani, mert az a másiknak rosszul eshet, és értelme sincs, nem visz előrébb. Helyette koncentráljatok arra, hogy közösen mit tudtok kihozni egymásból!

Korábbi félrelépések

Egy múltbéli félrelépés árnyékot vethet a jelenlegi kapcsolatodra is, ha nem tudod, mit érdemes elmondani, és mit nem. A tanulmány során azt találták, hogy a résztvevők nem akarták tudni a részleteket, és a válaszadók jelentős többsége úgy nyilatkozott, hogy jobb lett volna, ha inkább nem tud a korábbi kapcsolatban megesett megcsalás tényéről sem. Itt azonban belépnek a képbe az önértékelési gondok és a kapcsolat instabilitása miatt érzett félelmek is, de a szakértők akkor is azt mondják: nem feltétlen szerencsés megosztani, ha egy korábbi kapcsolatodban félreléptél.

A hűtlenség összetett téma, hiszen az is lehet, hogy egy boldogtalan vagy bántalmazó kapcsolatban történt meg, amelynek a részleteit az új partner nem biztos, hogy reálisan képes látni. Bár ez nem indokolja a megcsalást, de mielőtt mindent elmondanál, először nézd meg a motivációdat. Ha késztetést érzel, hogy elmondd egy korábbi félrelépésedet, akkor először kérdezd meg magadtól, miért tartod ezt fontosnak közölni az új pároddal. Még akkor is, ha ez azon a vágyon alapul, hogy őszinte legyél egy új partnerrel, vizsgáld meg mélyebben a motivációdat! Méltatlannak érzed magad új párodhoz a múltad miatt? Mit vársz a partneredtől? Mit éreznél, ha ő elmondana egy hasonló történetet a múltjából, mit kezdenél vele? Nem titkolózásra bíztatunk, de fontos, hogy tudd, hogy, ha levontad a tanulságokat, már most előrébb vagy, és nem kell vezekelned vagy „gyónnod” az új párod előtt.

Előítéletek

Az, hogy ki, miben hisz, mi a meggyőződése, sokáig nem titkolható, és nem is érdemes arra energiáét pazarolni, hogy mást mutassunk magunkról. A kezdeti rózsaszín köd után előbb-utóbb mindenki felfedi a hitrendszerét. A tanulmány szerint a párok félnek, amikor a partnerük előítéleteivel szembesülnek. Bár alapvető fontosságú annak megértése, hogy párod hogyan áll a kritikus kérdésekhez, témákhoz, ne akard idő előtt megtudni, pláne ne kényszerítsd ki.

Hipotézisekben beszélni olyan témákról, mint a politikai korrektség, a mérgező férfiasság és más, potenciálisan kényes témák, különösen akkor, ha nem tudod, hogyan reagál a párod a mindennapi életben konkrét helyzetekre, csúszós lejtő, ami félreértéshez vezethet. De ilyenkor az is előfordulhat, hogy valaki nagy egyetértésben bólogat, miközben egyáltalán nem azt gondolja, amit te. Ha korán és vakon belemerülünk egy elméleti vitába, az olyan lehet, mintha kötélen sétálnánk védőháló nélkül. Kényes témákról sokkal biztonságosabb és jobb beszélni akkor, amikor már van egyfajta kötődés és bizalom kettőtök között.

Ezek pedig segíthetnek:

