Igazi tavaszi ételek: 3 pofonegyszerű krémleves, amit imádni fogsz

Már alig vártuk az eperszezont, hiszen ez a kalóriaszegény gyümölcs tele van C-vitaminnal is, így nem csak alakbarát, de még immunerősítő is! Frissen, turmixba, vagy levesnek is szuper alapanyag, ráadásul hidegen és melegen is nagyon finom, és villám gyorsan elkészíthető a rohanós hétköznapokon. Pépesítsd egy robotgéppel a friss gyümölcsöt Ízlés szerint pár csepp citromlével, vízzel, tejjel, vagy növényi itallal, és adj hozzá vanília aromát, és mézet, vagy édesítőt. Pár szem friss eperrel és mentalevéllel tálald!

Spárgakrémleves

Erőteljes íze miatt sokan nem kedvelik, pedig nagyon egészséges és sokoldalúan felhasználható zöldség, aminek épp most kezdődik a szezonja. Zsenge spárgából érdemes krémlevest főzni, ha vendégeket hívtál és valami igazi különlegességre vágysz. A spárgát vágd apróra, és tedd lobogó vízbe, adj hozzá egy zöldségleveskockát, főzőtejszínt, és fehér borsot. Forrald össze, majd ha kihűlt turmixold le és reszelt füstölt sajttal tálald!

Medvehagyma-krémleves

A kora tavasz abszolút kedvence nálunk a medvehagyma! Ez az a finomság, amit nem a piacon érdemes beszerezned, hanem saját kezűleg is összeszedheted a legközelebbi erdőben! Húzz túracipőt, és kirándulj egyet, a forgalomtól távoli részen pedig szedj egy nagy csokor medvehagymát! Otthon ne felejtsd el forró vízzel leöblíteni, majd fokhagymával, sóval, borssal ízesített tejszínes zöldség-alaplével összeturmixolni. Camambert sajtos pirítóssal az igazi!

