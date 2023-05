3 táskafazon, ami már nem lesz divatos a következő hónapokban - mutatjuk, mik jönnek helyettük!

A szezonális stílusirányzatok mindig előszeretettel ragadják magukkal a táskatrendeket is, amik apró részletként örömmel öltik is magukra az évszakra jellemző látványos dizájnjegyeket.

2023 tavaszán és nyarán ismét egy olyan választékot gyűjtöttek csokorba a tervezők, hogy a minimalisták és a maximalisták is megtalálják majd a nekik leginkább komfortos darabokat. Az idei táskatrendek között a szemet gyönyörködtető textúrák és sziluettek éppen annyira helyet kapnak, mint a letisztult formavilág és visszafogott megjelenés. Egy ilyen újfent színesen alakított választék mellett pedig azt gondoljuk, hogy maximum az okozhat majd gondot igazán, hogy végül melyik kincs mellett tedd le a voksodat. Kattints tovább és mutatunk is, hogy melyik 3 táskatrend az, amibe idén tavasszal és nyáron megéri befektetni, és melyeknek intünk búcsút egy időre!

Galéria / 9 kép 3 táskatrend, ami jön és 3, ami megy a következő hónapokban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig nézd meg, hogy miként alakulnak a cipőtrendek, mert bizony ezen a téren is akadnak változások!

Galéria / 9 kép 3 cipőtrend, ami jön és 3, ami megy 2023-ban Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.