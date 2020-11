3 DIY pakolás, amiktől sokkal puhábbak lesznek a kezeid

A 20 másodperces, nagyon gyakori kézmosás hónapok óta fontos eleme a vírus elleni védekezésnek - viszont kétségtelenül a bőr sínyli meg a dolgot. Ősszel és télen pedig fokozottabban kellene ápolni a bőrt, így ha teheted, és van fél órád, készíts ápoló, tápláló pakolást a kezeidre is. Hidd el, meghálálják majd!

Íme 3 kedvenc, jól bevált receptünk!

6 tipp amivel rendbe hozhatod száraz bőrödet Szépség Nem érdekel Elolvasom

Avokádós maszk

Hozzávalók:

1/2 nyers, puha avokádó

1 teáskanál kókuszolaj

1 teáskanál olívaolaj vagy jojoba olaj

1/2 teáskanál citromlé

1 evőkanál főtt zab lehűtve

A fentieket turmixold össze botmixerrel, majd alaposan kend be vele a kezeidet, és hagyd legalább 15 percig hatni. Ha meg tudsz kérni valakit, vagy extra ügyes vagy, fóliával is betekerheted a kezeidet. Ha lejárt a 15 perc, langyos vízzel mosd le a pakolást, és kend be a kedvenc hidratálóddal a kezeidet.

forrás: Unsplash/ Bethany Randall

Burgonyás pakolás

Ha bőven maradt még az otthon felhalmozott burgonyából, akkor érdemes az evésen kívül másra is használnod - bőrpír és bőrirritáció ellen ez a maszk kifejezetten hasznos. Nem kell mást tenned, mint megfőzni egy kisebb krumplit, majd meghámozni és villával alaposan összetörni, végül hozzákeverni 1 kanál olívaolajat. Kész is a pakolás, ami 15 perc után csodát tesz a bőrrel!

A tamanu olaj az új sláger, de mire is jó pontosan? Szépség Nem érdekel Elolvasom

Kamillás-zabos maszk

A zab döbbenetesen sok dologra használható - és érdemes is, mert nagyon tápláló a bőrnek is!

Hozzávalók:

2 evőkanál száraz zab

50 ml víz

1 evőkanál kukoricaliszt

1 filteres kamillatea

Így készítsd el!

Forrald fel a vizet, öntsd bögrébe, és mehet bele a tea. Ha kíhűlt, vedd ki a filtert vagy a teafüvet. Egy külön tálban keverd össze a zabot és a kukoricalisztet. Lassan öntsd a kamillateát a zab- és kukoricaliszt keverékbe, amíg el nem éri a kívánt állagot. Hetente 2 alkalommal bátran használd - 10-15 percig hagyd hatni a kezeden!

Galéria / 5 kép 4+1 dolog, amit be kell vezetned 30 felett a bőrápolási rutinodba Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria