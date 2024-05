Most, hogy már végre túlvagyunk a Merkúr retrográd hatásán, és olyan égi jelenségeket is megtapasztalhattunk, mint a sarki fény, ideje egy kicsit a szerelemről is szót ejteni. Az asztrológia szerint idén 3 jelentős dátumot jegyezhetünk, amikor érdemes randizni vagy egy kicsit még jobban ráhangolódni az érzelmekre. A Popsugar a neves asztrológust és híres médiumot, Inbaal Honigmant kérte fel, hogy ossza meg az olvasókkal azt a három különleges napot, amikor a romantika a tetőfokára hág és mindenkinek nagyobb esélye lesz szerelembe esni. Mutatjuk is a szerencsés dárumokat:

Június 21.

Ez bizony a nyári napforduló napja, egyben az év leghosszabb nappala is, amikor a természet a csúcspontján van. Nem véletlenül említi ezt a szakember az egyik legromantikusabb napként:

„Sok kultúrában a Szent Iván-éj az esküvők ünneplésének ősi napja volt. Asztrológiai szempontból két romantikus esemény is találkozik június 21-én: ez a Rák szezon kezdete, illetve telihold is lesz. A Rák otthonszerető, családias, melegszívű jegy. Évszakát a szelídség és a szeretet jellemzi. A telihold mellett két bolygó stabilan a Bikában lesz, két bolygó pedig a romantikus Halakban. Ez egy tökéletes nap az esküvőkre, randevúkra és a kapcsolatok elmélyítésére.”

forrás: Pexels/Asad Photo Maldives

Szeptember 17.

Ősszel a Holdnak köszönhetően újabb „szerelemnapra” számíthatsz.

„Ez a holdfogyatkozás napja, ami nagy hatást gyakorol a szerelemre, uralja az álmokat és az illúziókat. A holdfogyatkozás a telihold idején történik, amikor a Halak jegyében van. Ilyenkor felszínre kerülnek a titkok, kiderülnek az érzelmek és a titkos kapcsolatok. Ezen a napon a Nap már a Szűz jegyében jár, eltávolít minket a mérgező kapcsolatokról”

– mondja a szakértő és hozzáteszi, hogy a Vénusz szerelembolygó a kiegyensúlyozott Mérleg jegyben áll, azaz minden adott arra, hogy ez a nap tökéletesen süljön el, ha randiról vagy a kapcsolat mélyebbé tételéről van szó.

December 30.

Különleges nap lesz ez a szerelem számára, amely alkalmas arra, hogy a 2025-ös évet egy új kapcsolattal indítsd. A szakértő szerint ez a dátum új kezdetekre ad esélyt, mivel megjelenik a kék hold, ami nem más, mint egy ritka második telihold egy hónapon belül.

„Mind a Nap, a Hold a Bak jegyében van ezen a napon, amely egy érett jegy, ami hasznos és hosszú távú potenciállal rendelkezik komoly kapcsolatokhoz. Ez egy szerencsés nap lesz a csatlakozásra, az egyedülállók elkezdhetik a társ és az otthon keresését.”

