3 őszi saláta, amiket ha megkóstolsz, többé nem felejtesz el!

Beismerem, most már egyre kevesebb kedvem van a klasszikus nyári salátákhoz, a görög vagy vegyes verziókhoz, hiszen kezdenek íztelenek lenni a paradicsomok, a paprika... De most jött el a sütőtök szezonja, ott van az édesburgonya vagy a cékla is, amivel bátan gondolkodj, ha salátáról van szó.

Vegaként rengeteg saláta szerepel az étrendemben, igyszekszem színesen táplálkozni, variálni és új dolgokat, kombókat kipróbálni.

A következőket bátran tudom ajánlani!

Az őszi favoritom: sütőtökös-fetás csodasali

Ezt bárkinek készítettem, odáig volt érte. Egyszerű, laktató, igazi ízorgia!

Hozzávalók:

1 kisebb sütőtök

2 fej lilahagyma

1 feta sajt vagy valamilyen nagyon sós sajt

rukkola vagy bármilyen salátaféle

dió és tökmag

Olívaolja, citromlé, pici só és méz az öntethet

Süssd meg a sütőtököt, a húsát kockázd fel. Aprítsd fel a lilahagymát, pirítsd meg picit a tökmagot és a diót. Halmozd a tál aljára a rukkolát, mehet rá a hagyma, a kockázott sütőtök, morzsold rá a sajtot - bánj vele bőkezűen. Végül alaposan locsold meg az öntettel, majd mehetnek a tetejére a pirított magvak. Önmagában is csodafinom, de hús, például kacsa vagy libacomb mellé is egészen kiváló - pár éve kipróbáltam!

