Néha elkap minket a pechszéria, és ha mondjuk lekésed a buszt vagy rossz személynek küldesz el egy üzenetet, esetleg elgépelsz valami fontosat egy munkával kapcsolatos mailben, akkor biztos lehetsz abban, hogy a Merkúr épp retrográdban van és ez a csillagjegyedre is hatással lesz. Mint most, most van ugyanis a 2024-es év első Merkúr-retrográdja, mely időszak ezúttal egészen április 25-ig tart.

Az asztrológiában ez az az időszak, amikor úgy tűnik, minden rosszul sül el, különösen, ha kommunikációról van szó. Bár bizonyos mértékig mindenkit érint a dolog, azonban néhány csillagjegy mindennapjaira még inkább nagy hatással lehet. A Merkúr-retrográd egy olyan asztrológiai esemény, amely évente három-négy alkalommal fordul elő és ekkortájt megszaporodnak a félreértések, az utazást érintő késések és a technológiai hibák, valamint általános jelenséggé válik a káosz és a zűrzavar. De ez nem feltétlenül egy rossz dolog, hiszen sok esetben tekinthetjük egy jelnek is, ami azt sugallja nekünk, hogy lassítsunk, gondolkodjunk el a dolgainkon és értékeljük át az életünket. Nos, neked vajon most extrán figyelned kell?

Kattints galériánkra és mutatjuk, hogy melyik három csillagjegy az, aki a következő napokban nem sok jót hoz a Merkúr-retrográd!

Az InStyle magazin írása.

